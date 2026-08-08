Generalitat destina 132 millones a 24 nuevas infraestructuras sociosanitarias de mayores y personas con discapacidad

Obras en infraestructuras sociosanitarias - GVA

VALENCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia avanza en la ejecución de 24 nuevas infraestructuras sociosanitarias destinadas a la atención de personas mayores y personas con discapacidad, que aportarán más de 1.800 plazas públicas a la red asistencial de la Comunitat Valenciana.

Estas actuaciones movilizan una inversión superior a 132 millones de euros, financiada mediante fondos europeos y recursos propios de la Generalitat, y forman parte de la estrategia de ampliación y modernización de la red pública de servicios sociales impulsada por el Consell, según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

El director general de Infraestructuras Sociosanitarias, Borja Ottobrino, ha destacado que este programa "constituye uno de los mayores despliegues de infraestructuras sociales desarrollados en la Comunitat Valenciana y permitirá incorporar nuevos recursos adaptados a las necesidades actuales de atención y cuidados".

Asimismo, ha señalado que estas actuaciones responden al objetivo de "reforzar la red pública de servicios sociales mediante equipamientos modernos, accesibles y distribuidos por todo el territorio, acercando los recursos a las personas mayores y a las personas con discapacidad".

De las 24 infraestructuras previstas estarán finalizadas a lo largo de 2026 e inicios de 2027, culminando así el conjunto de actuaciones impulsadas por la Generalitat.

INFRAESTRUCTURAS EN LAS TRES PROVINCIAS

En la provincia de Castellón se incluyen los centros de día para personas mayores de Sot de Ferrer, Teresa, Borriol y Vistabella del Maestrat; la residencia para personas mayores de Sant Joan de Moró; la residencia de Sant Mateu; y la residencia y centro de día para personas mayores de Castelló de la Plana.

En la provincia de Valencia forman parte de este programa los centros de día para personas mayores de Albaida, La Pobla de Vallbona y Utiel; el nuevo CEAM y centro de día de Sagunto; la residencia para personas mayores de València-Monteolivete; y el Centro Específico para Personas con Enfermedad Mental (CEEM) y el centro de día y CRIS de València-La Torre. A estas actuaciones se suman los nuevos recursos previstos en Alfafar, Mislata, Paiporta, Rafelbunyol, Casinos, Xàtiva y Aras de los Olmos.

Por su parte, en la provincia de Alicante se encuentran el CEAM y centro de día para personas mayores de Gata de Gorgos, el CEEM y CRIS de Dénia-La Pedrera, la residencia para personas con discapacidad de Orihuela y la nueva residencia para personas mayores de Alicante.

UNA RED PÚBLICA MÁS AMPLIA Y CERCANA

Las nuevas infraestructuras han sido diseñadas bajo criterios de accesibilidad universal, sostenibilidad, eficiencia energética y atención centrada en la persona, incorporando espacios destinados a la convivencia, la atención especializada y la promoción de la autonomía personal.

La distribución territorial de estos recursos permitirá reforzar la cobertura de la red pública de servicios sociales en las tres provincias, ampliar la disponibilidad de plazas para personas mayores y personas con discapacidad y acercar los servicios especializados a la ciudadanía.