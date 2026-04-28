La Generalitat destina 1,6 millones a becas GV-Talent para "premiar la excelencia académica de universitarios"

Estudiantes universitarios - GVA

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha convocado las becas GV-Talent para el curso académico 2024-2025, una iniciativa "destinada a reconocer y fomentar la excelencia en el rendimiento académico del estudiantado universitario y de enseñanzas artísticas superiores de la Comunitat Valenciana".

Estas ayudas, cuyo importe global asciende a 1,6 millones de euros, están dirigidas al alumnado matriculado en estudios oficiales de grado, --incluidos dobles grados--, en las universidades del Sistema Universitario Valenciano, así como a quienes cursan enseñanzas artísticas superiores en centros adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, explica el departamento que dirige Carmen Ortí en un comunicado.

La ayuda se concederá al mejor expediente académico de cada curso y cada titulación, conforme a un procedimiento de concurrencia competitiva en el que la nota media del expediente constituye el principal criterio de valoración, reforzando así el carácter meritocrático de esta convocatoria.

La principal novedad de la convocatoria de este año es la implantación de un sistema de cuantía escalonada, que establece ayudas de entre 400 y 1.200 euros en función de la renta familiar. De este modo, la Generalitat busca que el requisito real de adjudicación de la beca sea el rendimiento académico y el talento del estudiantado, y no la situación económica de partida.

La nota media mínima exigida para optar a la beca varía entre 8 y 9 puntos, según la rama de conocimiento, y será necesario haber superado la totalidad de los créditos matriculados, -con un mínimo de 60-, en primera convocatoria.

Con este nuevo modelo, el Consell "refuerza su apuesta por una política de becas que reconoce la excelencia, garantizando al mismo tiempo la equidad del sistema", subrayan.

PLAZOS DE SOLICITUD

Las solicitudes deberán presentarse preferentemente por vía telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat, en un plazo de quince días desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria. Toda la información sobre la convocatoria puede consultarse en el portal oficial de universidades de la Generalitat: www.universitats.gva.es.

Las becas GV Talent, enfatiza la administración autonómica, se encuadran dentro de "la política integral de becas impulsada por el Gobierno valenciano durante la presente legislatura, orientada a reconocer el esfuerzo y el talento del estudiantado, al tiempo que se refuerzan las ayudas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades".

En este sentido, estas becas son "plenamente compatibles con cualquier otra ayuda del sistema de becas de la Generalitat, que tiene como objetivo que ningún estudiante valenciano tenga que abandonar sus estudios universitarios por falta de recursos económicos", recalcan.

Con esta convocatoria, la Generalitat "reafirma su compromiso con un sistema universitario exigente, accesible y orientado al mérito, convencida de que invertir en talento y en educación superior es invertir en el futuro y el progreso de la Comunitat Valenciana", concluyen.