Generalitat y Diputación de Alicante critican el "sectarismo" del Gobierno por las reglas del Tajo-Segura

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina (c), junto al presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (i), y la directora general del Agua y Desarrollo Rural, Sabina Goretti Galindo (d) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante han criticado el "sectarismo" del Gobierno de España ante la posible aprobación "prevista para el mes de diciembre" de la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura junto al "aumento de los caudales ecológicos".

Así lo han subrayado ambas administraciones en sendos comunicados, después de la reunión que han mantenido este miércoles en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina; la directora general del Agua y Desarrollo Rural, Sabina Goretti Galindo, y el presidente de la Diputación de esta provincia, Toni Pérez, junto a regantes y alcaldes de municipios que se podrían ver afectados por estos posibles "recortes" del trasvase.

En este sentido, Barrachina ha criticado la previsible aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, al considerar que se han adoptado "sin respaldo técnico, sin diálogo real y sin escuchar a los regantes ni a las comunidades autónomas afectadas".

Y ha advertido de que estas modificaciones, "impulsadas por el Gobierno de España", ponen "en riesgo el futuro de miles de familias y el equilibrio hídrico que durante décadas ha permitido que el sureste español sea un referente agrícola". "La aplicación de estas reglas convertirá la huerta de Alicante en desierto", ha añadido.

El conseller ha subrayado que este tipo de decisiones "no pueden adoptarse de manera unilateral ni obedeciendo a criterios políticos, sino basándose en informes rigurosos, expertos y transparentes".

En esta línea, ha indicado que el trasvase Tajo-Segura "es una infraestructura esencial para el desarrollo económico, social y medioambiental de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y el sureste andaluz".

"Defenderemos cada gota de agua que corresponde a nuestros agricultores y a nuestros regantes. No aceptaremos recortes injustificados ni decisiones que comprometan décadas de esfuerzo", ha afirmado.

"REVISIÓN URGENTE" DE ENVÍOS A PORTUGAL

El conseller ha señalado que "el Gobierno central continúa enviando a Portugal volúmenes de agua muy superiores a los solicitados". "Estamos mandando a nuestros vecinos el doble de lo que piden, enviamos 6.000 hectómetros cúbicos (hm3) por decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y ahora se suman 100 hm3 más que ni quieren ni han solicitado".

Asimismo, ha reclamado una "revisión urgente de estos envíos" para "garantizar una gestión hídrica justa y equilibrada", al tiempo que ha manifestado que el Ejecutivo central "prefiere Portugal inundado que Alicante regado".

Además, ha reiterado que la Generalitat "seguirá trabajando" con "rigor, unidad y firmeza" junto a regantes y el resto de administraciones implicadas para lograr un modelo de gestión hídrica que, a su juicio, sea "justo, solidario y basado en criterios exclusivamente técnicos".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha alertado de que la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura "prevista para el mes de diciembre", junto al "aumento de los caudales ecológicos", podría suponer "un atentado no solo medioambiental, sino también económico y social para la provincia".

"ALINEACIÓN PERFECTA" CON LA GENERALITAT"

De hecho, cree que esta medida puede poner "en riesgo" la "supervivencia" de Alicante "como tierra", al tiempo que ha puesto en valor la "alineación perfecta y por fin real" con la Generalitat Valenciana en la "defensa" de esta infraestructura.

Durante el evento, en el que se ha presentado el informe técnico que desde la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía se ha remitido al Ministerio de Transición Ecológica en "contra" de la modificación de las reglas de explotación del trasvase, Pérez ha aseverado que las "decisiones anunciadas" por el Gobierno de España, "con el presidente Sánchez a la cabeza, se plantean sin rigor científico alguno y serán una batalla perdida lamentablemente". "No nos quieren escuchar, pero hay que seguir dando la cara", ha apostillado.

"Dos millones de alicantinos y alicantinas no merecen que la sinrazón, los criterios sectarios y la poca inversión prevalezcan ante una tierra que siempre ha hecho un uso óptimo de cada gota de agua, invirtiendo muchísimos recursos y todo gracias también a la generosidad de la gente del campo", ha apuntado el presidente de la institución provincial.

Y ha continuado: "Nuestra agricultura es capaz no solo de llenar las despensas de media España, sino también de propiciar oportunidades a las personas que vivimos aquí y a quienes vienen también a vivir de esas oportunidades".

En este punto, ha resaltado que Alicante es "la quinta provincia" en aportación al producto interior bruto (PIB) y "la cuarta en población". Además, se ha referido a la "sintonía existente en esta legislatura en la defensa del trasvase Tajo-Segura con la Generalitat Valenciana".

"Ahora existe, por fin, un alineamiento perfecto del gobierno autonómico con la provincia de Alicante, con nuestros regantes, con la gente del campo, con la industria y con el agua para el consumo humano", ha agregado.

De este modo, ha insistido en que "la postura firme de la Generalitat con la llegada del 'president' Carlos Mazón", que actualmente es jefe del Consell en funciones tras su dimisión, "hace que ahora" tres comunidades autónomas como son la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía estén "defendiéndose juntas ante la espada de Damocles" que las "amenaza".

El acto celebrado en el MARQ ha contado también con la asistencia de la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, otros diputados provinciales, alalcaldes y concejales, regantes y agricultores de la provincia de Alicante.