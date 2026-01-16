Generalitat y Diputación evitarán el cierre de cajeros automáticos en municipios del interior de Castellón

Reunión del secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil, y el director general de Administración Local, José Antonio Redorat, con la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ 16 Ene. (EUROPA PRESS) - -

La Generalitat y la Diputación de Castellón evitarán el cierre de los cajeros automáticos en los municipios de interior con baja población arbitrando medidas de actuación para mantener estos servicios.

El secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil, y el director general de Administración Local, José Antonio Redorat, han explicado a la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, las soluciones que está implementado la Generalitat para paliar el cierre de las entidades financieras y de los cajeros automáticos en los municipios de la provincia que padecen despoblación.

El problema deriva del contrato heredado de la anterior legislatura cuyo vencimiento se inicia este mes de enero de forma escalonada en los diferentes municipios y no permite prórroga. Ante esta situación, la Generalitat ha tenido que arbitrar soluciones rápidas para mantener este servicio esencial.

"Es la Generalitat la que sale al rescate de los pequeños municipios y la que, en colaboración con la Diputación, garantiza el mantenimiento de los cajeros automáticos evitando la exclusión financiera de los ciudadanos de pueblos pequeños", ha afirmado el secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil.

Por su parte, el director general de Administración Local, José Antonio Redorat, ha recalcado que "la Generalitat es la que está abriendo los cajeros que las entidades bancarias están cerrando por motivos de rentabilidad financiera".

135 CAJEROS INSTALADOS

Actualmente, los municipios sin servicio bancario cuentan con 135 cajeros automáticos instalados por Caixabank en el territorio de la Comunitat Valenciana. Este servicio beneficia a cerca de 73.000 personas en el ámbito rural.

El Gobierno valenciano habilitará diferentes actuaciones y líneas presupuestarias para mantener estos servicios. De hecho, ya ha empezado a enviar a los ayuntamientos la información correspondiente en la que explica que el contrato del anterior Gobierno autonómico finaliza en la fecha señalada y cómo se va a continuar con el servicio con las medidas implementadas por la Generalitat para lo que se detalla la documentación y los trámites que debe realizar el consistorio.

El secretario autonómico, Carlos Gil, ha manifestado "el compromiso real de la Generalitat por dar respuesta, servicio y soluciones" y ha recordado que es un problema generalizado que atañe a los municipios de toda España.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno central implicación y que aporte la financiación suficiente para sufragar los gastos de los municipios y que no dé la espalda a los problemas de los municipios del interior.