La Generalitat ejecutará cuatro puentes en Riba-roja y Vilamarxant para conectar las riberas del río

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha mantenido un encuentro con los alcaldes del área de influencia del Parque Natural del Túria - GVA

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha avanzado la próxima ejecución de cuatro puentes en las localidades valencianas de Riba-roja de Túria y Vilamarxant, para conectar las dos riberas del río. Los trabajos comenzarán en las próximas semanas y el plazo de ejecución será de un año.

Así lo ha explicado este miércoles Martínez Mus, durante un encuentro con los alcaldes del área de influencia del Parque Natural del Túria, donde se ha abordado el proyecto de la red de parques metropolitanos inundables en el sur del área metropolitana de València y el plan de choque que impulsó este departamento tras las riadas, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En cuanto a los pasos en el Parque Natural del Túria, ha precisado que estas actuaciones forman parte de la tercera fase del plan de choque para la recuperación de este espacio natural. "Estos proyectos permitirán conectar las dos riberas del río, frente a situaciones de posibles riadas, incendios forestales y garantizar el paso de equipos de emergencia", ha recalcado.

Asimismo, ha apuntado que el objetivo "es no solo reparar los daños, valorados en 21,5 millones de euros, sino también implementar actuaciones que minimicen el impacto de futuros episodios meteorológicos, protegiendo así este valioso entorno natural".

De esta forma, en una primera fase se ejecutarán cuatro de los seis pasos previstos --dos de ellos en Riba-roja de Túria y dos en Vilamarxant--.

Las actuaciones previstas son la retirada de infraestructuras dañadas, la reparación y consolidación del firme de caminos, la restauración de márgenes y taludes para prevenir la erosión y asegurar la estabilidad de las riberas del río y la mejora del drenaje mediante la construcción o reparación de cunetas, desagües y otros sistemas de evacuación de aguas pluviales.

Además, se llevarán a cabo actuaciones de adecuación ambiental para "respetar y potenciar los valores ecológicos del entorno fluvial".

Durante el encuentro también se ha acordado solicitar una reunión de trabajo con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para coordinar las actuaciones que cada administración está impulsado para la regeneración de este espacio natural.

PIDE "CONSENSO" PARA LA RED DE PARQUES INUNDABLES

Por otro lado, el titular de Medio Ambiente ha asegurado que la futura red de parques inundables es "un proyecto que nace para complementar las actuaciones estructurales de encauzamiento necesarias", que ha subrayado que siguen "reivindicando al Gobierno".

Asimismo, ha resaltado que busca "convertirse en una estrategia territorial común para garantizar la seguridad, la calidad de vida y el bienestar de todos los municipios del área metropolitana de València".

"Debe contar con el máximo nivel de consenso para que todas las administraciones trabajemos en la misma dirección, ya que supondrá una planificación estratégica global, que integrará la regeneración territorial de más de 1.500 hectáreas de suelo rústico en las riberas del Túria y del sistema Poyo-Saleta", ha enfatizado Martínez Mus.