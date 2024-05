La Generalitat y Elche acuerdan la finalización de la ronda sur con 43,6 millones de presupuesto en cuatro años

ALICANTE, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche (Alicante) han firmado el convenio para la ejecución de las obras de finalización de la ronda sur de Elche --entre la carretera CV-851 y la N-340--, que tendrá un presupuesto total de 43.675.000 euros, desde 2024 hasta 2028.

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y el alcalde de Elche, Pablo Ruz, han rubricado este lunes el convenio en el consistorio ilicitano, después del Pleno del Consell celebrado en la localidad. En el acto también ha estado presente la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas; la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero y la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino.

El objetivo de esta actuación es contribuir a la "mejora de la seguridad vial y de la accesibilidad" al casco urbano y a los equipamientos públicos cercanos. Del presupuesto de 43.675.000 euros, 35.875.000 euros serán aportados por la Generalitat, mientras que 7.800.000 euros corresponderán al Ayuntamiento de Elche, aunque Ruz ha sostenido que no contemplan "otra opción" que no sea que el Ministerio de Transporte asuma las expropiaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto.

De los 35,8 millones que invertirá el Consell, este 2024 se destinarán 50.000 euros para actualizar el proyecto y Mazón ha señalado que prevén que a lo largo de este año "puedan licitarse y comenzar las obras". En 2025 consignarán 325.000 euros; mientras que en 2026 habrá 8 millones de presupuesto. El grueso del proyecto llegaría en 2027, con 18.675.000 euros previstos; mientras que en 2028 se destinarían 8,8 millones.

Mazón ha sostenido que la finalización de la Ronda Sur de Elche "garantiza la vertebración del entorno metropolitano, mejora la movilidad y favorece el desarrollo económico", al tiempo que ha recalcado que han retomado el proyecto "en tiempo récord" para beneficiar "a más de 200.000 ilicitanos, tras llevar paralizado ocho años".

"Venimos, no solamente a saldar una deuda histórica, sino a darle a Elche las potencialidades y el desarrollo que se merece. Venimos a hacer inversión en Elche, porque el despegue de la Comunitat Valenciana necesita a todos en pleno rendimiento, necesita a Elche, como motor industrial a nivel autonómico y nacional. No hay estrellato o brillo de la Comunitat si Elche no está en pleno rendimiento", ha recalcado.

Asimismo, ha calificado de "hito" la firma del convenio, puesto que considera que será "un paso significativo hacia un futuro más próspero y conectado" para la autonomía, que además permitirá "una descongestión del tráfico en la zona sur y oeste del casco urbano, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos".

El tramo entre la carretera CV-851 y la N-340 es el único que queda pendiente de ejecutar para permitir cerrar completamente la ronda exterior a Elche, y, de este modo, dará una alternativa al tráfico metropolitano por una ronda completa que bordea el casco urbano y que evita la necesidad de circular por el mismo.

PEDIRÁN AL MINISTERIO QUE PAGUE EXPROPIACIONES

Por su parte, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha subrayado que la finalización de los dos kilómetros pendientes de la ronda sur es "fundamental" para permitir "que discurra de forma completa el tráfico" y ha agradecido a la Generalitat que asuma casi 36 millones de euros de inversión "sin ser de su competencia".

En cuanto al trabajo del consistorio, que deberá asumir las expropiaciones de viviendas --que suponen una superficie total de 137.000 metros cuadrados--, Ruz ha recalcado que iniciarán el proceso y la tramitación para llevarlas a cabo, pero ha aseverado que exigirán al Ministerio de Transporte que asuma el importe y ha acusado de "dejación de funciones" al Ejecutivo.

Al respecto, ha avanzado que este martes por la tarde el consistorio llevará a cabo un pleno extraordinario con el único punto de exigir al Ministerio que se haga cargo de las expropiaciones, que "no pueden costar ni un solo céntimo a los ilicitanos".

"El Ayuntamiento va a hacer la tramitación para el inicio y para proceder a las expropiaciones y que las parcelas sean propiedad municipal, pero no vamos a contemplar otra opción que el Ministerio asuma esto. No hay otra opción, lo tenemos absolutamente claro. Todos haremos un absoluto asedio institucional para que el Ministerio asuma los casi ocho millones", ha sostenido Ruz.