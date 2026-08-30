La Generalitat entrega a Macastre el distintivo de Capitalidad Cultural Valenciana 2025 - GVA

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha participado en la Gala de la Capitalidad Cultural Valenciana 2025 celebrada en Macastre (València), un acto con el que la Generalitat ha reconocido la trayectoria y el compromiso de este municipio con la cultura como "herramienta de cohesión social, participación ciudadana y desarrollo territorial".

Durante la gala, ha explicado la Generalitat en un comunicado, se ha hecho entrega del distintivo acreditativo que distingue a Macastre como Capital Cultural Valenciana, un reconocimiento que "pone en valor el esfuerzo colectivo realizado por el municipio para situar la cultura en el centro de su vida social y comunitaria".

Con una población de 1.480 habitantes, Macastre se ha consolidado en los últimos años como "un referente cultural en la comarca de La Hoya de Buñol-Chiva gracias a una programación activa y a la implicación de su tejido asociativo y vecinal".

La gala, celebrada bajo el lema 'Macastre. Una historia que contar', ha rendido homenaje a las personas, entidades y colectivos que han contribuido a convertir la cultura en "una de las principales señas de identidad del municipio". Artistas, creadores, asociaciones y vecinos han sido protagonistas de un acto que ha mostrado cómo la actividad cultural puede fortalecer la identidad local, dinamizar la vida comunitaria y generar nuevas oportunidades para el territorio.

En su intervención, Ortí ha destacado "el papel fundamental que desempeñan los municipios valencianos en la conservación, promoción y transmisión de la cultura, y ha señalado que, con la designación de Macastre como Capital Cultural Valenciana, se reconoce "la historia de un pueblo, el compromiso de sus vecinos y la capacidad de una comunidad para conservar su identidad, transmitirla y convertirla en un proyecto compartido de futuro".

Asimismo, la consellera ha subrayado el compromiso de la Generalitat con "una política cultural cercana y vertebradora, capaz de llegar a todos los municipios de la Comunitat Valenciana y garantizar el acceso de la ciudadanía a una oferta cultural de calidad".

Con esta distinción, la Generalitat reconoce "la contribución de Macastre al desarrollo cultural de la Comunitat Valenciana y su capacidad para convertir la cultura en un elemento de encuentro, participación y proyección de futuro para toda la ciudadanía".