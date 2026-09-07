La Generalitat, a la espera de que la jueza diga si se puede ejercer el derecho de tanteo sobre las VPP de Les Naus

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero (PP), ha asegurado que la administración autonómica sigue "a la espera" de que la jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus de Playa de San Juan, en Alicante, diga si se puede ejercer el derecho de tanteo --de compra preferente-- sobre esos inmuebles.

Así lo ha indicado este lunes a preguntas de los medios de comunicación en el municipio alicantino de Elche, durante una visita al Centro Mujer de la localidad en la que ha estado acompañada por el alcalde ilicitano, el 'popular' Pablo Ruz.

Camarero ha trasladado que la Generalitat preguntó a la magistrada que trasladara en qué situación estaba la titularidad de las VPP y si había establecido alguna medida cautelar sobre ellas. Según la vicepresidenta primera, la Generalitat actuará en función de lo que fije la jueza.

"Estamos esperando su respuesta", ha subrayado la consellera de Vivienda en relación con los pisos de este complejo urbanístico, ubicado en Playa de San Juan y construido sobre un suelo municipal que fue enajenado.

El portavoz del Consell, el 'popular' Miguel Barrachina, avanzó a principios del pasado mes de agosto que la Generalitat barajaba la opción de comprar los pisos de Les Naus que se pongan a la venta para "evitar su especulación", tras el rechazo del Ayuntamiento de Alicante a adquirirlos.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Hasta el momento, en la causa judicial sobre Les Naus han sido citadas a declarar como investigadas 15 personas. Entre ellas, está la exconcejala de Urbanismo por el PP Rocío Gómez, quien dejó su cargo tras conocerse que tiene un piso en el residencial.

El pasado 23 de julio, el presidente de la cooperativa de estas VPP, Luis Alberto Meler, confirmó, durante su comparecencia en la comisión de investigación abierta sobre este tema en Les Corts Valencianes, que Gómez tenía intención de vender su piso e indicó que el promotor, el también investigado Francisco Ordiñana, de Fraorgi, quería hacer lo mismo con su ático.

En la causa judicial también está investigada la jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, quien dimitió como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio después de trascender que dos hijos y un sobrino de ella eran beneficiarios de inmuebles en Les Naus.

Igualmente, figuran como investigados en este procedimiento funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y de la Conselleria de Vivienda --es el caso del responsable de los visados de las VPP-- y adjudicatarios de pisos.