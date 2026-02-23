La Generalitat estudiará las ubicaciones planteadas por el Ayuntamiento de Elda para los nuevos juzgados

Reunión de la consellera de Justicia, Transparencia y Participación Ciudadana, Nuria Martínez (c), con el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, y el concejal de Urbanismo, Jesús Sellés - GVA

ALICANTE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia estudiará las propuestas de espacios planteadas por el Ayuntamiento de Elda (Alicante) para albergar los nuevos juzgados en este municipio, cabecera de este partido judicial, compuesto por la localidad eldense y Petrer y que cuenta con cuatro unidades judiciales y da servicio a 87.000 habitantes.

Así lo ha señalado la Generalitat en un comunicado, en el que ha informado de que la consellera de Justicia, Transparencia y Participación Ciudadana, Nuria Martínez, se ha reunido con el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, y con el concejal de Urbanismo, Jesús Sellés, para abordar esas posibles nuevas ubicaciones.

"Es necesario buscar opciones para buscar una nueva ubicación al Palacio de Justicia de Elda, ya que las instalaciones son muy antiguas, poco adaptadas a las nuevas necesidades de la Administración de Justicia y, además, poco acordes con la organización que implantará la nueva Ley Orgánica 1/2025 y con las necesidades de este partido judicial, que ahora contará con un quinto juzgado", ha señalado Martínez.

Durante su visita en noviembre a la sede judicial de Elda, situada en la calle San Francisco, "la titular de Justicia pudo conocer en primera persona las necesidades de los profesionales que trabajan en las instalaciones, que reivindican una nueva sede para poder albergar también la nueva unidad judicial", según recalca la Generalitat.

La consellera ha recordado que "la ubicación de los juzgados en el centro de Elda es poco acorde con una planificación moderna de la ubicación de las sedes judiciales, que tienden a ser más accesibles y funcionales". "Además, en el caso concreto de Elda, teniendo en cuenta las obras de peatonalización del entorno, que añaden dificultades de accesibilidad, refuerzan la necesidad del cambio de ubicación", ha apostillado.

Finalmente, Martínez ha incidido en que, "mientras se efectúa el estudio para un nuevo Palacio de Justicia a medio plazo", la Conselleria "continua trabajando para tener las instalaciones judiciales en las mejores condiciones posibles y prueba de ello son las obras de mejora de la accesibilidad y área de detenidos que concluyeron recientemente".