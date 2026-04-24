La Generalitat finaliza la primera fase de la reconstrucción en Chiva tras invertir más de 40 millones

Primera fase de la reconstrucción en Chiva - GVA

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha finalizado la primera fase de la reconstrucción en Chiva (Valencia) tras invertir más de 40 millones de euros en el municipio, por una parte, con un programa de reconstrucción de infraestructuras e instalaciones al que se han destinado 31 millones y, por otra, con la concesión de ayudas a la ciudadanía por valor, hasta el momento, de 29 millones.

Así lo ha manifestado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, quien ha visitado el municipio tras la finalización de la reconstrucción de la pasarela que conecta la calle Ramón y Cajal con la calle Cruz de Piedra, una reposición que se ha realizado con criterios más resilientes. Así, la nueva estructura se ha elevado un metro respecto a la anterior para aumentar el paso del agua, ha informado la Generalitat en un comunicado.

El vicepresidente ha aprovechado su visita para hacer balance de las iniciativas desarrolladas por el Consell en el municipio y ha señalado que "las actuaciones llevadas a cabo permiten dar por finalizada la primera fase de la recuperación en la que se ha limpiado el pueblo de todos los residuos arrastrados por la riada, se han repuesto las infraestructuras más urgentes y se ha atendido, a través de las ayudas, las necesidades más perentorias de la población".

"Somos conscientes de que queda trabajo por hacer, por eso a partir de ahora iniciamos una segunda fase de la recuperación en la que actuaremos sobre otras infraestructuras pendientes y, sobre todo, trabajaremos por impulsar la reactivación económica y social de todo el municipio, para que vuelva a ser un núcleo de creación de empleo y oportunidades para sus vecinos", ha señalado Martínez Mus.

INFRAESTRUCTURAS REPUESTAS

El vicepresidente tercero ha detallado algunas de las obras en infraestructuras dañadas por las riadas que ha llevado a cabo la Generalitat, que ascienden a 3,1 millones e incluyen la reposición de dos pasarelas, la mencionada de la calle Ramón y Cajal y la de la calle Pintor Mora Yuste, y la reconstrucción de dos puentes, el de la calle Enrique Ponce y el del camino Perenchiza.

"Desde el Consell hemos sido capaces de ejecutar estas infraestructuras en poco más de año y medio, en lugar de los más de tres años de planificación, diseño y ejecución que suele tener este tipo de obras, conscientes de su importancia para que la ciudadanía pudiera retomar su día a día", ha señalado Martínez Mus.

Asimismo, el Consell también ha asistido al Ayuntamiento de Chiva en la retirada y gestión de 15.000 toneladas de residuos generados por la riada y de escombros derivados de las obras de reconstrucción, ante la imposibilidad del consistorio de llevar a cabo esta tarea con sus propios medios. La Generalitat ha invertido en esta acción, de competencia municipal, 3,3 millones de euros.

Por otro lado, desde el Gobierno valenciano también se han reparado, con un presupuesto de 1,5 millones, un total de 22 caminos caminos rurales en el término municipal y el barranco de Chiva, se han destinado cerca de 900.000 euros a restaurar 19 diques hidrológico-forestales y se han estabilizado las murallas del Castillo (400.000 euros).

Por su parte, la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo, quién también ha asistido al acto, ha puesto en valor las actuaciones que ha llevado a cabo la Generalitat en el Espai Labora de Chiva por importe de 300.000 euros y en cuatro centros educativos (CEIP La Murta, CEIP Franciso Martínez Culla, IES Mariana y la Escuela de Adultos) por 92.000 euros.

Todas estas actuaciones se engloban en el Plan Endavant de Recuperación que prevé un total de 343 actuaciones para la recuperación económico social de la Comunitat Valenciana tras la riada del 29 de octubre de 2024.