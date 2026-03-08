La Generalitat finalizará este año 24 nuevos centros y 1.800 plazas para mayores y personas con discapacidad

La Generalitat finalizará en 2026 un total de 24 nuevos centros y 1.800 plazas para mayores y personas con discapacidad - GVA

VALÈNCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia finalizará a lo largo de 2026 un total de 24 nuevos centros de día y residencias destinados a personas mayores y con discapacidad, que aportarán más de 1.800 nuevas plazas públicas a la red asistencial de la Comunitat Valenciana.

"Se trata del mayor despliegue de infraestructuras sociosanitarias ejecutado en un solo ejercicio por la Generalitat, con una inversión global que supera los 132 millones de euros, entre fondos propios y europeos", destaca el director general de Infraestructuras Sociosanitarias, Borja Ottobrino, quien ha visitado las obras para supervisar el estado de los trabajos.

Entre las infraestructuras más destacadas que verán la luz en los próximos meses se encuentran la residencia y centro de día de Alfafar, con una inversión de 20,6 millones de euros, y la residencia y centro de día de Castelló de la Plana con un coste de 12,9 millones de euros, detalla la administración autonómica.

La ciudad de València contará con la residencia de mayores de Monteolivete, con un presupuesto de 9,5 millones de euros, y el complejo para la atención a personas con enfermedad mental de la pedanía de La Torre, que tendrá dos centros residenciales y un centro de día, por un importe de 11,3 millones de euros.

En cantidad presupuestaria también destaca la residencia para personas mayores de Sant Mateu, por 10,2 millones de euros; la de Sant Joan de Moró, con 7,6 millones de euros, y el centro específico para personas con enfermedad mental y centro de rehabilitación de inserción social de Dénia con 5,1 millones de euros.

El plan incluye también centros de Mislata, Paiporta, La Pobla de Vallbona, Gata de Gorgos, Rafelbunyol, Casinos, Albaida, Utiel, Xàtiva, Aras de los Olmos, Borriol, Sot de Ferrer, Teresa y Vistabella del Maestrat.

NUEVA RESIDENCIA DE ALICANTE POR MÁS DE 20 MILLONES

La nueva residencia de mayores de Alicante, la de mayor capacidad y una inversión de 21,1 millones de euros, y la residencia para personas con discapacidad de Orihuela, con un presupuesto de 5,9 millones de euros, están actualmente en periodo de licitación. En el caso del CEAM y centro de día de Sagunt, cuyo importe asciende a 4,7 millones de euros, las obras han arrancado a principio de año.

Durante los primeros meses del año, la Conselleria ha iniciado una ronda de visitas a las obras, que se intensificará en las próximas semanas, para comprobar sobre el terreno el estado de los trabajos y supervisar la evolución de los proyectos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecución y que los centros podrán entrar en funcionamiento según lo previsto.

El director general de Infraestructuras Sociosanitarias ha visitado los trabajos de construcción de los centros de La Torre y Monteolivete en la ciudad de Valencia, de Castellón, de Sant Joan de Moró, de Paiporta y de Xàtiva. Ottobrino ha destacado la importancia de la coordinación institucional con los ayuntamientos y otras entidades y las empresas constructoras para sacar adelante estos proyectos, además de asegurar que "las obras visitadas hasta el momento avanzan a un ritmo que permitirá su finalización dentro de los plazos que se habían previsto".