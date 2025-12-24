La Generalitat impulsa un nuevo programa de visitas guiadas gratuitas al Conjunto Monumental de Sagunto

Archivo - Imagen del castillo de Sagunto (Valencia). - TURISME CV - Archivo

VALÈNCIA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, pondrá en marcha a partir de las Navidades un nuevo programa de visitas guiadas gratuitas al Conjunto Monumental de la localidad valenciana de Sagunto, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Así, ha indicado que el objetivo de esta iniciativa es "facilitar al público general el acceso al patrimonio histórico de Sagunto y reforzar el papel del turismo cultural como motor de desarrollo económico en la comarca del Camp de Morvedre", de la que esta ciudad es capital.

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha destacado que con estos recorridos "la Generalitat reafirma su compromiso con el turismo cultural, contribuyendo tanto a la difusión del patrimonio y la promoción de una oferta cultural de calidad en Sagunto como al desarrollo económico local, generando actividad en sectores como la restauración, el comercio y los servicios turísticos".

En este sentido, ha afirmado que el turismo cultural es "un modelo sostenible y desestacionalizado, capaz de atraer visitantes durante todo el año y diversificar la oferta cultural más allá de los periodos de mayor afluencia". La responsable autonómica ha asegurado que esto "contribuye a un flujo turístico continuo y equilibrado".

La propuesta pone el acento "en la extraordinaria riqueza del legado histórico que, a lo largo de los siglos, ha dado forma al conjunto monumental actual" de Sagunto, "ofreciendo al visitante claves y recursos interpretativos que le permitan disfrutar de una experiencia cultural más profunda, enriquecedora y accesible para todos los públicos".

Las visitas están destinadas al público familiar, así como a visitantes individuales, y se desarrollarán sin necesidad de reserva previa. Las personas interesadas solo deberán acudir al punto de encuentro de cada espacio --el centro de visitantes del Castillo o la recepción del Museu Històric de Sagunt-- diez minutos antes del inicio de cada turno.

El programa contará con un equipo especializado de mediación cultural, encargado de acompañar los recorridos y enriquecer la experiencia del público. Este grupo de mediadores y mediadoras no solo ofrecerá explicación histórica, sino que actuará como intérprete del patrimonio para adaptarlo a perfiles diversos, e impulsar así dinámicas de aprendizaje ágiles, participativas y ajustadas a cada grupo, ha resaltado la administración valenciana.

HORARIOS

En el caso del Castillo, los horarios de visitas serán en el periodo de invierno, de 15 de octubre al último domingo de marzo --de martes a sábado-- a las 10.30, 12.30 y 16.00 horas y los domingos y festivos, a las 10.30 y 12.30 horas.

Los horarios de verano --desde el último domingo de marzo al 14 de octubre-- serán: de martes a sábado, a las 10.30, 12.30, 17.00 y 18.30 horas; y los domingos y festivos, a las 10.30 y 12.30 horas. En los meses centrales del verano, entre junio y septiembre, este horario podrá sufrir variaciones para evitar las horas de mayor calor.

Por lo que respecta a las visitas guiadas al Museu Històric de Sagunt, los horarios de invierno serán: de martes a sábado, a las 11.00, 13.00 y 16.30 horas; y los domingos y festivos a las 11.00 y 13.00 horas. En los meses de verano se desarrollarán; de martes a sábado, a las 11.00, 13.00, 17.00 y 18.30 horas; y los domingos y festivos, a las 11.00 y 13.00 horas.