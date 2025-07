La Generalitat incrementa un 13,64% sus ingresos tributarios en el primer semestre del año, con 1.105 millones de euros

Hacienda resalta que "es posible bajar impuestos y recaudar más" mientras "no descarta" nuevas reducciones fiscales

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana ha incrementado en un 13,64 por ciento interanual sus ingresos tributarios por impuestos propios y cedidos hasta situarse en 1.105 millones de euros en el primer semestre del año. Unas cifras que para la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, demuestran que "es posible bajar impuestos y recaudar más" y respaldan las rebajas fiscales implementadas por el Consell.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa este miércoles para presentar la recaudación tributaria del primer semestre de 2025, junto al director de la Agencia Tributaria Valenciana, Ángel Zaera.

La consellera de Hacienda ha remarcado que el Consell está cumpliendo sus promesas de bajadas impositivas "a pesar de la falta de lealtad institucional del Gobierno de España y frente a la continua y cada vez mayor asfixia financiera, que parece incluso deliberada", y que ha llevado a recurrir a un préstamo privado para pagar a los proveedores. También ha reprochado la "ausencia de interés" por reformar el sistema de financiación autonómica.

Merino ha defendido que se trata de una rebaja fiscal "razonable, sostenible, responsable, y de forma progresiva", y el "alivio fiscal selectivo centrado en los colectivos más vulnerables, en quienes más lo necesitan", que según Merino incentiva la economía y las inversiones. "Algunos pretenden que no se pueda exigir una financiación justa o el extra FLA si al mismo tiempo se bajan impuestos. Tenemos meridianamente claro que los valencianos no pueden pagar de su bolsillo con subidas de impuestos la infrafinanciación que el Gobierno no parece querer solucionar", ha dicho.

Los responsables autonómicos han destacado el incremento en los ingresos totales, que se ha situado en 1.105 millones de euros frente a los 972 millones de euros del primer semestre de 2024, tras una subida de 130 millones de euros. Los derechos reconocidos han ascendido a 1.145 millones de euros, un 12,3% más.

En concreto, los ingresos por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) se han situado en 891,2 millones de euros. El impuesto los transmisiones patrimoniales onerosas ha experimentado una crecida del 10,17%, con 706 millones de euros. La Generalitat relaciona el aumento de ingreso con la activida del mercado de la vivienda-

La recaudación del impuesto de sucesiones ha subido un 60,17%, al pasar de 68 a 110 millones de euros, La modalidad de donaciones ha crecido un 72,33%, con 5,9 millones de euros frente a los 3,4 millones en el ejercicio anterior. El impuesto de Patrimonio se ha mantenido en unos ingresos de 1,2 millones, el del juego ha recaudado 69,3 millones y el resto de impuestos han supuesto 27,3 millones de euros.

Por otro lado, respecto a la acción directa de la Agencia Tributaria en sus inspecciones y comprobaciones, se han contabilizado 23.133 actuaciones que han permitido recaudar 69,33 millones de euros.

REFORMA FISCAL

La Generalitat ha cuantificado el "ahorro de los contribuyentes" por la reforma fiscal del actual gobierno autonómico en 164,4 millones de euros respecto a lo ingresado en 2023 por el impuesto de sucesiones y donaciones.

En el primer semestre del año, 65,3 millones de euros corresponderían a la bonificación del impuesto de sucesiones y en 5,1 millones de euros por el impuesto de donaciones.

Respecto a la reforma del ITP-AJD, la ATV cuantifica en 14,1 millones de euros el importe ahorrado. Si se hubiesen aplicado en 2025 las tarifas preexistentes los ingresos habrían sido de 56 millones, con las nuevas medidas se ha recaudado 42 millones. El ahorro medio por declaración es de 1.341 euros, ha incidido la ATV. En las tarifas para jóvenes que adquieren su primera vivienda, cuantifica el ahorro medio en 1.458 euros. Según la Generalitat, las nuevas tarifas han animado la compra de vivienda.

Preguntada por la posibilidad de impulsar nuevas rebajas fiscales, Merino ha señalado que el Consell "no descarta en absoluto" nuevas rebajas en lo que queda de legislatura, "dependiendo de las circunstancias" porque no se contaba con las medidas excepcionales por la dana.

REGLAS DE GASTO

Preguntada por la advertencia del informe de la AIReF sobre el incumplimiento de las reglas de gasto, Merino ha defendido que la Generalitat está "desacelerando el crecimiento del gasto año tras año, no por invertir menos en políticas sociales sino por mayor eficiencia en el gasto", y se "acerca" a la regla de gasto de Europa.

La titular de Hacienda ha apuntado que "todas las CCAA o la inmensa mayoría están por encima de lo marcado" por Europa y que es "muy difícil" cumplirlo con los recursos de los que se dispone y las competencias que tienen las comunidades españolas. Así, ha asegurado que el Consell está "trabajando en ello, pero la prioridad siempre es atender las necesidades de los ciudadanos".

RETROCESO EN VALENCIA POR LA DANA

Por provincias, Valencia ha registrado un "leve retroceso" del 5% de los ingresos debido a la dana, ha explicado el director de la Agencia Tributaria. Se ha pasado de una recaudación de 410 millones en el primer semestre de 2024 a 386 millones de euros este año, debido a la "paralización económica que se ha producido en gran parte de la provincia de Valencia", que todavía extiende sus consecuencias al primer semestre del año aunque se ha detectado un "brote verde" y "empiezan a repuntar" las cifras.

La caída se basa fundamentalmente en que el ITP ha bajado 14%, las operaciones societarias han disminuido un 20%, los actos jurídicos han tenido un breve repunte del 16%, y los tributos sobre juego un retroceso del 6%.

En cambio, la recaudación por el impuesto de sucesiones y donaciones en Valencia se ha incrementado un 143% debido a la solidaridad tras la dana, y ha pasado de uno a tres millones de euros, sobre todo en el grupo de parentesco 4 que incluye a los extraños.

Por otro lado, los derechos reconocidos en Donaciones, que se sitúan en 6,6 millones al término del primer semestre frente a los 8,7 millones del año anterior, reflejan el impacto de las reducciones en la base imponible por adquisiciones lucrativas inter vivos que se pusieron en marcha con motivo de la dana.

En concreto, hasta junio de este año se han registrado 5.459 autoliquidaciones que se han aplicado las reducciones para personas afectadas por las riadas, lo que se ha traducido en un ahorro para los damnificados de 32,7 millones de euros.

De ellas, 2.348 autoliquidaciones fueron donaciones para la adquisición de bienes no afectos a actividad económica (reducción de 10,5 millones de euros) y 3.111 correspondieron a donaciones para adquisición de bienes afectos a actividad económica (reducción de 22,2 millones de euros).

En cuanto al resto de provincias, encabeza el primer semestre Castellón, con una subida de ingresos de 45%. Ha pasado de unos ingresos totales de 93 millones de euros en el primer semestre de 2024 a 136 millones de euros en 2025. Zaera ha destacado el incremento del 23%, hasta los 73 millones, en el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) por las operaciones de compraventa, la subida del 144% en las operaciones societarias, que "pone de manifiesto el atractivo de la provincia para la creación y ampliación de nuevas empresas", y la subida del 158% en sucesiones y donaciones.

En la provincia de Alicante el crecimiento de la recaudación ha sido "notable", de un 24%, hasta situarse en 582 millones de euros. Los ingresos por sucesiones han subido un 49%, por transmisiones un 24% y en operaciones societarias hay un incremento del 22%.