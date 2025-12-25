Generalitat incrementa hasta los 15,1 millones las ayudas para la mejora de la accesibilidad en edificios residenciales

Promoción de viviendas en València - METROVACESA

VALÈNCIA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha ampliado a 15,1 millones de euros la cuantía destinada a las ayudas para la mejora de la accesibilidad en los edificios de vivienda de tipología residencial colectiva, dentro del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025.

Este aumento se produce tras añadir a los 13 millones de euros presupuestados una ampliación de dos millones de euros de la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2025, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

A este respecto, el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez, ha señalado que "el aumento de crédito permitirá atender un mayor número de solicitudes y reforzar el impacto social de la convocatoria, impulsando actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y a promover un parque de viviendas más inclusivo y accesible en la Comunitat Valenciana".

Además, Juan Antonio Pérez ha subrayado que esta iniciativa "refuerza el compromiso del Consell con una política de vivienda centrada en las personas, que entiende la accesibilidad como un derecho básico que debe estar presente en todos los edificios residenciales, porque la mejora de la accesibilidad tiene un impacto directo en la autonomía personal".

Asimismo, Pérez ha indicado que estas ayudas "también actúan como un instrumento de dinamización económica, porque fomentan la actividad en el sector de la rehabilitación y generan empleo local".

Esta ampliación presupuestaria es consecuencia del acuerdo alcanzado en la Comisión Bilateral de Seguimiento del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, celebrada el 28 de octubre de 2025, que posibilitó la redistribución e incremento de la financiación asignada a la Comunitat Valenciana para este programa.

Las ayudas están dirigidas a financiar actuaciones que mejoren la accesibilidad en edificios residenciales colectivos, como la instalación de ascensores, rampas, plataformas elevadoras u otros elementos que faciliten la movilidad y la autonomía personal.

El objetivo principal es eliminar barreras arquitectónicas y garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, especialmente para personas mayores, con discapacidad o con movilidad reducida.