La Generalitat inicia un expediente sancionador a la promotora de futuras VPP de Nou Nazareth en Sant Joan d'Alacant

Archivo - Parcela municipal en la zona de Nou Nazareth, en Sant Joan d'Alacant (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D'ALACANT - Archivo

ALICANTE, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Territorial de Vivienda en la provincia de Alicante ha iniciado expediente sancionador a la promotora adjudicataria del proyecto de futuras viviendas de protección pública (VPP) que el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha impulsado en la zona de Nou Nazareth "tras comprobar indicios de infracción muy grave tipificada en la Ley 8/2004 de Vivienda de la Comunitat Valenciana".

Fuentes de la Conselleria de Vivienda han explicado este jueves, en un comunicado, que, tras recibir dos denuncias ciudadanas, la administración inició una serie de actuaciones previas de inspección, pidiendo información a la empresa para "aclarar la información denunciada sobre la comercialización de inmuebles y la presunta solicitud de cantidades a cuenta".

También solicitando "el cese inmediato de la comercialización de dicha promoción en tanto en cuanto no obtuviera la calificación provisional de viviendas de protección pública y la preceptiva autorización de percepción de cantidades a cuenta por parte del Servicio territorial de Vivienda de Alicante conforme a lo indicado en el Decreto 180/2024", han apuntado.

Con la información recibida, según han detallado las mismas fuentes, el Servicio Territorial de Vivienda determina que "existen indicios de infracción muy grave" de las tipificadas en la Ley 8/2004 de Vivienda de la Comunitat Valenciana, "por lo que se inician los trámites para incoar el correspondiente expediente sancionador".

En relación con esta promoción, el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant alertó a finales del pasado mes de febrero de una posible "comercialización irregular" por parte de la adjudicataria de esta futura promoción de VPP proyectada sobre suelo municipal en la zona de Nou Nazareth, en una parcela licitada por el consistorio en 2025.

Aseguró que la promotora, en una inmobiliaria de la ciudad de Alicante, supuestamente habría estado solicitando "1.750 euros a los particulares" que quisieran "hacer una reserva previa" de uno de estos inmuebles, que aún no están construidos.