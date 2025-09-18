La Generalitat inicia la recta final de la reconstrucción de la pasarela sobre el Magro entre Real y Montroi

VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha iniciado la recta final de la reconstrucción de la pasarela ciclo-peatonal de la CV-50, dañada por las inundaciones del 29 de octubre, y que une los municipios valencianos de Real y Montroi con la instalación de las cinco vigas prefabricadas que conformarán el tablero.

Así lo ha confirmado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, quien ha podido comprobar el avance de las obras en la zona, y donde ha destacado "la importancia de esta actuación para dos pueblos que comparten servicios y por ello recuperar la movilidad, cuanto antes, es muy importante".

Asimismo, debido a las grandes dimensiones y al espacio reducido en la zona de actuación, los trabajos requieren cortes de tráfico en la CV-50 en horario nocturno, de 22.00 a 06.00 horas, del 17 al 19 de septiembre, para "minimizar interferencias en la circulación", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

"La expectación que está levantando esta obra en la población es proporcional a la necesidad de normalidad", ha añadido el conseller.

En ese contexto, Martínez Mus ha explicado que el montaje se realiza con una grúa de 500 toneladas situada en el cauce del río Magro, que izará las vigas desde su transporte especial en el propio puente hasta su posición definitiva en la pasarela.

Para garantizar la fluidez y seguridad del tráfico, "se han habilitado desvíos para vehículos pesados por la CV-422 en el tramo entre Turís y Llombay, y un paso alternativo para vehículos ligeros regulado por semáforos". Todo el operativo está coordinado con la Guardia Civil, Policía Local y brigadas de señalistas distribuidas en puntos estratégicos.

La nueva pasarela tiene 150 metros de longitud y cuatro de ancho y se ha diseñado con cimentaciones profundas mediante micropilotes que garantizan su estabilidad frente a crecidas del río. Asimismo, los elementos que la componen permiten reducir el número de pilas en el cauce y ampliar las luces centrales, lo que mejora el desagüe, reduce el riesgo de obstrucciones y favorece la seguridad en caso de avenidas.

Martínez Mus ha indicado que, una vez colocadas las vigas, los trabajos continuarán con la ejecución del tablero de la pasarela, "consistente en losa de hormigón armado, la reconstrucción de las conexiones con los viales existentes, la instalación de barandillas y alumbrado y la urbanización de los accesos".

La actuación, que ha tenido una inversión total de 4,5 millones de euros, finalizará con la protección de taludes y fondo del cauce del río Magro mediante escollera, tanto en la zona de la pasarela como en el puente viario de la CV-50.