La Generalitat instalará 300 sistemas de seguridad para evitar ocupaciones ilegales en sus viviendas públicas

Archivo - La Generalitat licita la instalación y mantenimiento de 300 sistemas de seguridad y alarmas para evitar ocupaciones ilegales en sus viviendas públicas - GVA - Archivo

VALÈNCIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la (EVHA), ha adjudicado el servicio de instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas de su parque público para evitar la ocupación ilegal de estos inmuebles.

La directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Estefanía Martínez, ha lamentado en un comunicado que estas ocupaciones "impidan la rehabilitación y adjudicación de viviendas a familias que sí respetan la legalidad".

Durante 2025, la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha intensificado las medidas para evitar la ocupación irregular de sus viviendas. Una de estas acciones ha sido la licitación de sistemas de seguridad e instalación de alarmas individuales sin conexión al suministro eléctrico.

Martínez ha reconocido que unos de los problemas "más importantes" que afectan al parque público de la Generalitat es el "asalto y ocupación ilegal de sus viviendas" y ha asegurado que "estas ocupaciones impiden la rehabilitación y posterior adjudicación de viviendas a familias con necesidades que sí respetan la legalidad".

Además, ha recordado que "estas acciones ilícitas suelen crear problemas de convivencia vecinal y falta de seguridad para el resto de vecinos de los edificios públicos". "A la mala convivencia, hay que sumar los enganches ilegales a los suministros que manipulan y ponen en riesgo la vida de todos los residentes", ha añadido la directora.

Los sistemas de alarma contratados cuentan con conexión a una central y con aviso inmediato a la Policía, "lo que supone un refuerzo sustancial en la prevención de estas ocupaciones", ha señalado. Además, una vez que la vivienda se repara y adjudica, este dispositivo se traslada a otro inmueble que esté en proceso de rehabilitación.

El importe de la adjudicación ha sido de 4.743.200 euros por un periodo de cuatro años y está distribuido en dos lotes: uno para la provincia de Alicante con 150 alarmas y, otro conjunto, para las provincias de Valencia y Castellón con otras 150. Un total de seis empresas presentaron ofertas a esta licitación.

Además de la instalación de los sistemas de seguridad, el contrato incluye el traslado de equipos, el mantenimiento de las instalaciones, la reposición de los equipos derivada de actos vandálicos, la custodia de llaves y el servicio de verificación personal durante el periodo de vigencia del contrato.

Las medidas implementadas por la Generalitat para evitar la ocupación ilegal de sus viviendas supone un aumento de la inversión en mecanismos de prevención como son la instalación de los sistemas de alarmas, la puertas antivandálicas o la contratación de servicios de seguridad privada en determinados bloques de vivienda pública.