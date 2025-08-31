Generalitat intensifica la promoción de la Comunitat con asistencia a más de una treintena de ferias hasta final de año

La Generalitat Valenciana intensifica la promoción de la Comunitat Valenciana con la asistencia a más de una treintena de ferias hasta final de año. - GENERALITAT VALENCIANA

VALÈNCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Turisme, intensifica la promoción de la oferta turística de la Comunitat Valenciana durante el último cuatrimestre del año con la asistencia a más de una treintena de ferias nacionales e internacionales, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

La consellera de Turismo, Marián Cano, ha subrayado que la Comunitat Valenciana estará presente, hasta diciembre, en las principales ferias turísticas nacionales y europeas, además de en certámenes especializados de producto.

Aunque los certámenes programados por Turisme Comunitat Valenciana se dirigen principalmente al mercado nacional y europeo, incluyen la participación en eventos promocionales en Estados Unidos, Canadá y Australia. Entre los principales certámenes destaca la World Travel Market de Londres en noviembre, el Congreso Anual de USTOA en Estados Unidos en diciembre, así como la participación en eventos en Canadá y Australia.

"Cubriremos mercados extranjeros como el noruego, polaco, francés, italiano, británico y suizo; y productos como el turismo deportivo, gastronómico, cultural, ornitológico, MICE y experiencial", ha afirmado la también consellera de Innovación, Industria y Comercio.

De los certámenes citados, Cano ha resaltado la participación de la Comunitat Valenciana, con estand propio, en la World Travel Market de Londres en noviembre y el Congreso Anual de USTOA en Estados Unidos en diciembre, donde la Comunitat Valenciana asistirá como destino invitado.

Con respecto a la promoción que se llevará a cabo en Canadá, Turisme participará en el SpainTalks en Toronto en septiembre para dar a conocer la estrategia de sostenibilidad de esta autonomía. En noviembre está prevista también la asistencia a un workshop organizado por Turespaña en Australia para promocionar el turismo premium, cultural y experiencial.

Asimismo, destaca la presencia de la Comunitat Valenciana en la mayor feria turística de Reino Unido (WTM de Londres), además de la participación en certámenes especializados en productos turísticos como el mayor de Europa dedicado al turismo MICE (IBTM en Barcelona) y de golf (IGTM en Cannes).

El calendario de acciones promocionales de Turisme Comunitat Valenciana incluye la asistencia a certámenes de producto en el mercado noruego, polaco, italiano, francés, británico, y suizo, entre otros. En ellos, se dará a conocer la oferta de esta autonomía enfocada en el turismo ornitológico, deportivo, gastronómico, cultural, MICE, golf, náutico, turismo musical, activo y experiencial.

Dentro del territorio nacional, está prevista la participación, con estand propio, en certámenes como el D*NA Festival Gastronomía de Dénia en septiembre, Alicante Gastronómica, Mediterránea Gastrónoma en octubre, la Fira de Tots Sants de Cocentaina y el Salón de la Bicicleta de Valencia en noviembre.

La Comunitat Valenciana también estará presente en el workshop sobre turismo cultural y MICE que acogerá Sevilla en septiembre bajo 'Cultourfair', así como en la V Convención de Turespaña que se celebrará del 7 al 9 de octubre en Cáceres. Además, estará de en el I Congreso de Turismo Familiar, previsto en noviembre y que tendrá lugar en la ciudad de Valencia.

A todo ello, se une la asistencia al certamen BIME de Bilbao y la jornada Tiim 2025, dedicados ambos a la promoción de la industria musical, entre otros, ha añadido la administración autonómica.