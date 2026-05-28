La Generalitat invierte 25,7 millones en modernizar la Acequia Real del Júcar para ahorrar agua y reforzar l'Albufera

Imagen de la visita - ACEQUIA REAL DEL JÚCAR

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha destacado que la Generalitat cuenta con una inversión de 25,7 millones de euros en actuaciones de modernización de la Acequia Real del Júcar para mejorar la eficiencia del regadío, ahorrar agua y reforzar las aportaciones ambientales de l'Albufera.

Barrachina ha puesto en valor esta inversión durante su visita al inicio de las obras ambientales y de modernización del sector 35 de la Acequia Real del Júcar, una actuación con un presupuesto de adjudicación de 4.822.949,72 euros y un plazo de ejecución de 16 meses, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La actuación permitirá modernizar 315,01 hectáreas de superficie regable y beneficiará a 781 explotaciones agrarias. Además, tendrá un ahorro potencial anual de 926.864 metros cúbicos de agua, lo que equivale a 2.942 metros cúbicos por hectárea y año. Según ha añadido la entidad, se estima que, una vez entre en funcionamiento este sector, la ARJ logrará un ahorro anual de cerca de un hectómetro cúbico que, tal y como establece el Plan Hidrológico del Júcar, se destinará íntegramente a l'Albufera. Actualmente, la Acequia Real del Júcar aporta 19 Hm3 anuales al parque natural, una cifra que alcanzará los 40 Hm3 una vez esté finalizado el proceso de modernización.

"Estamos hablando de una obra que une agricultura y medio ambiente. Permite que los regantes trabajen con más seguridad, reduce pérdidas, mejora la gestión del agua y contribuye a que l'Albufera reciba recursos hídricos en mejores condiciones", ha señalado el conseller.

El sector 35 forma parte de la zona regable de la Acequia Real del Júcar y se sitúa entre Almussafes, Benifaió y Sollana. Las obras contemplan la construcción de la conducción de transporte, el cabezal de riego comunitario, la red de distribución, los hidrantes y las conexiones hasta las parcelas.

Barrachina ha remarcado que la modernización de regadíos es "una de las herramientas más eficaces para garantizar el futuro de la agricultura valenciana, porque permite producir con menos agua, reducir costes y adaptar nuestras explotaciones a una realidad climática cada vez más exigente".

El conseller ha recordado que la Acequia Real del Júcar es una de las instituciones de regadío más antiguas de España y está formada por más de 25.000 regantes, que cultivan alrededor de 20.500 hectáreas de cítricos, caquis, frutales, huerta y arrozal.

OTRAS ACTUACIONES

La Generalitat ha impulsado otras actuaciones en la Acequia Real del Júcar, como las obras del sector 17 en Alzira, ya finalizadas, con una inversión de 4,25 millones de euros, 500 regantes beneficiados y 249 hectáreas modernizadas; así como el sector 4 en Alberic y Massalavés, con 4,19 millones de euros para 255 hectáreas y 506 regantes.

Además, a través del Decreto 74/2024, el Consell aprobó una subvención directa para modernizar los sectores 12, 13, 25, 29, 41, 42, 43 y 44. El coste total de estas actuaciones asciende a 40,72 millones, de los que la Generalitat aporta 12,62 de fondos propios para asegurar la ejecución de los proyectos.

Estas actuaciones permitirán modernizar 2.195 hectáreas en ocho sectores de riego y beneficiar a 5.844 agricultores, con un ahorro estimado de 6,67 hectómetros cúbicos de agua que se derivarían como caudales ecológicos necesarios para el parque natural de l'Albufera.

Barrachina ha defendido que la política del agua "se demuestra con obras, inversiones y compromisos cumplidos". "Este Consell está actuando para que el agua se use mejor, para que los agricultores tengan infraestructuras modernas y para que l'Albufera cuente con más recursos y de mayor calidad", ha concluido.

Al acto han asistido además el presidente y vicepresidente de la ARJ, Antonio Costa y Juan Bautista Escutia, respectivamente; así como vocales de la Junta de Gobierno de la ARJ y miembros de la Junta Local de Benifaió, con su presidente Vicente March.

"OBRAS FUNDAMENTALES"

Antonio Costa ha mostrado su "satisfacción" por "poder continuar avanzando con la modernización de regadíos, unas obras que son fundamentales para nuestros regantes porque incrementan la viabilidad de los cultivos, mejora la producción y reduce los costes. Además, estas actuaciones también refuerzan nuestro compromiso con la protección y recuperación de l'Albufera".

La obra ha sido ejecutada por Ocide, empresa "con una sólida trayectoria en el desarrollo de proyectos vinculados al ciclo integral del agua, con soluciones orientadas a la eficiencia de los recursos hídricos y al desarrollo territorial", ha destacado la entidad.

Actualmente, la ARJ tiene en funcionamiento 23 sectores de los 46 en los que se encuentra dividida la comunidad de regantes. El proceso de modernización avanza en diferentes fases: diez sectores en ejecución (el 13 correspondiente a los municipios de Guadassuar y Massalavés; las redes de transporte y distribución de los sectores 42, 43 y 44 que afectan a los municipios de Picassent, Alcàsser, Silla, Albal y Beniparrell y los sectores 25, 29 y 41 de los municipios de Algemesí y Silla), que tienen previsto finalizar sus obras durante 2026.

Además, se encuentran en ejecución el sector 4, correspondiente al municipio de Alberic y el sector 7 de Massalavés y el 35; hay dos más pendientes de inicio de las obras: el 26 y el 33 que afectan a Alginet, Algemesí y Sollana; tres en tramitación -- 37, 38 y 40-- que abarcan Benifaió, Almussafes, Picassent, Silla y Sollana; y ocho en fase de redacción de proyectos: 1A, 21, 27, 28, 31, 36, 39 y 45.