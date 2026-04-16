La Generalitat lamenta que "se haya tardado más de 8 días" en activar las nuevas deducciones autonómicas para la Renta

Archivo - Vista de la declaración de la renta en una tablet. ARCHIVO.- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha lamentado que "se haya tardado más de ocho días" en activar en la web para realizar la declaración de la Renta la casilla de las deducciones autonómicas nuevas o modificadas en la Comunitat Valenciana --para gastos para fomento y formación musical y gastos de salud y asociados al deporte y actividades saludables--, que pueden beneficiar "hasta casi un millón de contribuyentes".

La Agencia Tributaria ha informado de que ha actualizado algunas casillas de la Renta con las deducciones nuevas y modificadas convalidadas recientemente por la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha.

Al respecto, el secretario autonómico de Hacienda del Consell, Eusebio Monzó, ha criticado que "se haya tardado más de ocho días en activar por parte de la Administración Central la casilla de deducciones de salud y deporte impulsadas por el presidente Pérez Llorca".

"Ahora, para nosotros lo importante es que hasta casi un millón de contribuyentes pues se van a poder deducir entre 100 y 150 euros en conceptos tan importantes como salud bucodental, óptica, salud mental, Alzheimer, daño cerebral o deporte y vida saludable", ha aseverado Monzó, que ha incidido en que el ahorro fiscal puede llegar a 100 millones de euros por año.

Por su parte, la Agencia Tributaria señala que en la Comunitat Valenciana los cambios o nuevas deducciones se publicaron los días 1 y 8 de abril y remarcan que "lo oportuno" es que las comunidades saquen adelante sus deducciones antes de que termine el ejercicio o, en su caso, previamente a la publicación de la orden con los modelos de declaración de la Renta.

Desdel el PPCV, la portavoz de Economía del GPP en Les Corts, Mari Carmen Contelles, ha criticado que "hayan tenido que pasar ocho días para que los valencianos con rentas bajas y medias puedan marcar en la renta la casilla que les permite deducirse el coste de medidas sociosanitarias, deportivas y musicales aprobadas por el Gobierno valenciano". A su juicio, "ha habido mala voluntad en ese retraso".

Para Contelles, "este retraso en el funcionamiento de las casillas ha supuesto un perjuicio para las personas que tienen derecho a las deducciones y han presentado la declaración de la renta en los primeros días". "Es demencial que los contribuyentes valencianos hayan estado más de una semana sin poder aplicarlas por la lentitud del Ministerio de Hacienda para hacer funcionar las casillas con las nuevas deducciones aprobadas por la Generalitat para el ejercicio 2025", ha subrayado.

No obstante, la diputada ha hecho un llamamiento a la calma de aquellas personas que ya hayan presentado la declaración, apuntando que "pueden proceder a hacer una corrección de la misma para poder aplicarse las deducciones".

A LA IZQUIERDA "LE MOLESTA"

En un comunicado, portavoz 'popular' ha señalado que "parece que a los socialistas les molesta" que el gobierno valenciano, presidido por Juanfran Pérez Llorca, "baje los impuestos a los valencianos y amplíe los niveles de rentas para que más de un millón de valencianos tengan más dinero en los bolsillos".

"Porque esta es la realidad: que gracias a las políticas del Gobierno valenciano la Comunitat Valenciana se ha convertido en líder en número de deducciones autonómicas. Se ha cumplido un compromiso con la ciudadanía. El gobierno valenciano cumple con su objetivo de una fiscalidad ordenada, justa, equilibrada y que ayude a las rentas bajas y medias", ha señalado.

Respecto a las críticas por la campaña institucional de la Generalitat, Contelles ha señalado que "a la izquierda le molesta que el gobierno de Juanfran Pérez Llorca baje los impuestos a los valencianos".