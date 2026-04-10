La Generalitat movilizará 421 millones en 27 medidas ante la guerra de Irán, con ayudas a alquiler e hipotecas

Archivo - El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), se reúne con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente (2i), la secretaria general de CCOO-PV, Ana García Alcolea (2d),- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat movilizará 421,26 millones de euros mediante 27 medidas destinadas a paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio en la economía valenciana y en la ciudadanía. Entre ellas habrá ayudas para cubrir el encarecimiento de las hipotecas a consecuencia del conflicto y una convocatoria extraordinaria de ayudas al alquiler, junto a la congelación de los precios del transporte público autonómico y créditos para empresas afectadas.

Así lo ha anunciado el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, tras presidir este viernes una reunión con agentes sociales y económicos en la que han participado los secretarios generales de los sindicatos CCOO PV, Ana García, y UGT-PV, Tino Calero, y el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Vicente Lafuente.

Las 27 medidas forman parte de un plan de choque "vivo" que está abierto a cambios en función de la evolución del conflicto. Del total de 421,26 millones que se movilizarán, 137,96 millones serán mediante ayudas directas o indirectas, 153,3 millones en bajadas de impuestos y 130 millones en préstamos bonificados.

En materia de vivienda habrá una convocatoria extraordinaria de ayudas al alquiler por 15 millones de euros, con recursos propios, y se priorizará a los trabajadores inmersos en ERTE en el acceso a estas prestaciones como "grupos de especial atención".

También se revisarán al alza de los módulos de viviendas de protección pública (VPP) "para que su construcción siga siendo viable" y se acelerará la compra de vivienda para el parque público mediante el derecho de tanteo y retracto por cuatro millones de euros.

Paralelamente, se destinará una ayuda directa para el pago de hipotecas que rondará unos 180 euros por cada una, con un coste total estimado en diez millones de euros. Esta ayuda pretende cubrir el aumento de los intereses durante los tres meses de vigencia del decreto del Gobierno. Beneficiará a las personas con un préstamo hipotecario a tipo variable de 200.000 euros, que tengan la vivienda habitual radicada en la Comunitat Valenciana y cuya renta máxima sea de 60.000 euros individual y de 78.000 conjunta.

En transporte, se congelarán los precios de toda la red del transporte público autonómico, con un impacto de 12,3 millones de euros. Habrá una línea de 14,7 millones para apoyar el transporte de mercancías mediante un impulso a la renovación de flotas, colaboración en ayudas para la electrificación y mejora de la eficiencia logística.

APOYO A TRABAJADORES Y EMPRESAS

A nivel laboral y empresarial, se activarán "medidas específicas" para apoyar a los trabajadores autónomos por el aumento del coste de la energía, con cuatro millones de euros, y se desarrollará una línea del Institut Valencià de Finances (IVF) de financiación bonificada de cien millones para empresas afectadas por el incremento de los precios.

Además, se pondrán en marcha programas específicos de impulso a la actividad empresarial y a la internacionalización, por valor de 54,66 millones; una línea de financiación bonificada de 30 millones para empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras y agroalimentarias; apoyo a empresas electrointensivas mediante un nuevo criterio de valoración, por 15,36 millones; un plan de choque para agilizar proyectos de eficiencia energética y subvenciones para ayuntamientos, por valor de 1,3 millones, y se las ayudas del programa Inpyme para fortalecer la base productiva y la autonomía de la industria por 49,3 millones.

El plan contempla la simplificación y aceleración de los procedimientos vinculados a la energía, con objetivos como gestionar 50 expedientes estratégicos para aportar 3.000 megavatios de potencia al sistema o incrementar la actividad industrial de 150 nuevas grandes empresas. Se prevé reforzar la coordinación con operadores y distribuidores energéticos para que las autorizaciones en la Comunitat Valenciana se obtengan más rápido que en otras comunidades autónomas.

MECANISMO RED PARA EL SECTOR CERÁMICO

Otra de las 27 medidas es instar al Gobierno a activar el mecanismo RED para el sector cerámico y establecer así medidas de acompañamiento como un complemento de 180 euros mensuales para los trabajadores afectados, con un importe total estimado por la Generalitat en dos millones de euros.

Al respecto, Llorca ha explicado, a preguntas de los periodistas, que si el Gobierno activa este mecanismo, el Consell se "compromete" a complementarlo con una ayuda para los trabajadores del sector.

A su vez, la Generalitat prevé solicitar al Ministerio de Agricultura la activación de la reserva de crisis para proteger a los sectores agrarios valencianos afectados, como los cítricos, el arroz, el porcino, la ganadería vinculada a piensos o el vitivinícola. También quiere instar a la Comisión Europea a activar cláusulas de salvaguarda frente a importaciones de países como Egipto, así como que la UE establezca un marco temporal específico para flexibilizar líneas de financiación.

MAS FONDOS PARA FAMILIAS VULNERABLES

Por otro lado, se aumentarán las ayudas a familias acogedoras y se reforzarán las transferencias a los ayuntamientos para la atención social --para cubrir gastos esenciales de familias vulnerables que garanticen la alimentación y el pago de suministros básicos-- por valor de 11,8 millones de euros.

Además, se incluyen en estas medidas 153,29 millones de euros en rebajas fiscales que corresponden a ingresos que la Generalitat no percibirá debido a las rebajas que el Gobierno ha aprobado en impuestos como el IVA de los combustibles y el consumo energético de los hogares o los de los hidrocarburos y la electricidad, que afectan a tributos total o parcialmente cedidos a la administración autonómica.

Con estas medidas, Llorca ha asegurado que la Comunitat Valenciana será "la segunda comunidad autónoma que más recursos destina" ante la crisis en Irán y ha subrayado que hará este "esfuerzo" con "recursos propios pese a ser la comunidad autónoma "peor financiada de todas". También ha reivindicado la "capacidad de entendimiento" con patronal y sindicatos, ya que ha asegurado que se han tenido en cuenta muchas de sus aportaciones.

Tanto sindicatos como patronal han destacado que muchas de sus propuestas ante el conflicto en Oriente Medio están recogidas en este plan. Además, el 'president' y los agentes sociales han puesto en valor el diálogo social y se han comprometido a analizar la evolución del conflicto en una mesa de seguimiento por si es necesario actualizar las medidas o implantar nuevas.

AGILIZAR EL CRÉDITO PARA LA RECONSTRUCCIÓN

Por su parte, Vicente Lafuente (CEV) ha avanzado que la patronal valenciana y los sindicatos mayoritarios remitirán un escrito al Ministerio de Hacienda para que agilice el préstamo extraordinario de 1.300 millones de euros para la reconstrucción tras la dana.

Ana García (CCOO PV) ha señalado que la ciudadanía puede tener la "certeza" de que se activarán más medidas si el conflicto bélico sigue escalando, mientras Tino Calero (UGT-PV) ha resaltado que se haya fijado una hoja de ruta para que la guerra tenga "las menores consecuencias posibles" para los valencianos.