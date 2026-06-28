La Generalitat obtiene la máxima ayuda de fondos MMR Next Generation por su incorporación avanzada a un espacio de datos - GVA

VALÈNCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana ha obtenido la máxima ayuda del programa estatal Kit Espacios de Datos, impulsado por Red.es y financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation EU.

La ayuda, que asciende a 50.000 euros, reconoce la incorporación de la Generalitat al espacio de datos DS4M (Data Space for Mobility) en la modalidad de incorporación efectiva avanzada como proveedor de datos. Esta categoría está reservada a entidades que acreditan un elevado nivel de integración, madurez organizativa y participación en el ecosistema del dato, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El director general de Simplificación Administrativa, Fran Ortega, ha indicado que "este reconocimiento refuerza la línea estratégica de gobierno del dato dentro del Plan Simplifica puesto en marcha por la Generalitat".

"Desde el Consell queremos que la información pública deje de estar aislada y se convierta en un activo útil para tomar mejores decisiones, diseñar políticas públicas más eficaces y prestar servicios más sencillos, inteligentes y conectados tanto a la ciudadanía como a las empresas", ha añadido el director general.

De este modo, esta actuación se enmarca en el Plan Simplifica de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública y, en particular, en su proyecto estratégico de Gobierno del dato, cuyo objetivo es impulsar una gestión más eficiente, interoperable e inteligente de la información pública para mejorar la toma de decisiones y la prestación de servicios a la ciudadanía y a las empresas.

La incorporación al espacio de datos DS4M permitirá avanzar en la apertura, integración y compartición de datos públicos de alto valor relacionados con la movilidad y el transporte por carretera, favoreciendo su reutilización en un entorno seguro y conforme a los estándares europeos de interoperabilidad.

Gracias a esta iniciativa, la Generalitat podrá reforzar el análisis de los patrones de movilidad, mejorar la planificación de infraestructuras viarias, impulsar políticas de transporte más sostenibles y contribuir a la reducción de emisiones asociadas a la movilidad. Asimismo, facilitará el desarrollo de soluciones innovadoras orientadas a mejorar la seguridad vial y la eficiencia de los servicios públicos vinculados al transporte.

GOBIERNO DEL DATO

De este modo, esta ayuda supone un reconocimiento al trabajo que la Generalitat viene desarrollando en materia de gobierno del dato, una línea estratégica que persigue convertir la información pública en un activo al servicio de la mejora de las políticas públicas, la innovación y la generación de valor social y económico.

La participación en espacios de datos sectoriales constituye uno de los pilares de la estrategia europea para impulsar la economía del dato y fomentar la colaboración entre administraciones públicas, empresas y centros de conocimiento.

En este contexto, la Generalitat refuerza su posicionamiento como una administración comprometida con la transformación digital, la reutilización inteligente de la información y el desarrollo de servicios públicos cada vez más eficaces y centrados en las necesidades de las personas.

Con esta incorporación al espacio de datos europeo DS4M, la Generalitat continúa avanzando en los objetivos del Plan Simplifica y consolida su apuesta por una administración más conectada, interoperable y orientada al aprovechamiento estratégico de los datos para generar mejores resultados para la ciudadanía.