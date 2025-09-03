La Generalitat pedirá al Gobierno la suspensión cautelar del derribo de casas en la playa Babilonia de Guardamar

ALICANTE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat pedirá al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) la suspensión cautelar del derribo de las casas tradicionales de la playa de Babilonia, ubicada en Guardamar del Segura (Alicante), "en virtud de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana del Consell".

Así lo ha confirmado el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, quien se ha reunido con vecindario afectado por la demolición de estas casas tradicionales "que planea" la administración central.

Desde el Consell han resaltado en un comunicado que "el derribo tendría que ser sufragado por los propios vecinos expulsados de sus casas, que tienen hasta el 15 de septiembre para hacerlo de manera voluntaria".

Durante su visita, García Manzana ha subrayado "la voluntad de la Generalitat de seguir haciendo una oposición frontal a la actitud de Ministerio". "Entendemos que existen otras fórmulas antes de la expulsión y el derribo", ha apuntado.

En esta línea, el director general ha indicado que "este conjunto de casas se puede acoger a la figura de protección como núcleo costero con valor etnológico, contemplado en la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana del Consell".

Así, ha continuado la administración autonómica, "los vecinos afectados por la demolición ya han registrado una solicitud para acogerse a esta opción". "En paralelo, la Conselleria ha sometido a consulta pública previa la redacción del reglamento que desarrolla la tramitación de núcleo con valor etnológico", ha agregado.

En concreto, el artículo 17 de la ley prevé que la Generalitat, previa solicitud del ayuntamiento, "podrá declarar núcleos urbanos con especiales valores etnológicos aquellos conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales que cumplan dos características".

Por un lado, "deben acumular valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados, incluyendo los propios del patrimonio cultural inmaterial" y, por otro, "han de estar integrados en el entorno costero de forma que su demolición o supresión supusiera una pérdida de los valores propios del patrimonio cultural, histórico o etnológico".

CASAS TRADICIONALES

Las casas de la playa de Babilonia en Guardamar son viviendas levantadas sobre la arena en las primeras décadas del siglo XX. Para la Generalitat, estas casas, de estilo "sencillo y popular", forman parte "de la memoria histórica del municipio".

El ingeniero Francisco Mira (1862-1944), natural de Guardamar, hizo posible su existencia, "ya que fue quien dirigió la gran repoblación forestal de las dunas, evitando que la arena sepultara el pueblo y permitiendo así el desarrollo de la franja costera".

REGENERACIÓN DE PLAYAS

En este contexto, el director general de Costas ha vuelto a exigir al Ministerio "que realice obras de regeneración de las playas" y que garantice "la correcta continuidad de sedimentos en la desembocadura del río Segura".

Asimismo, ha recordado que "la Generalitat solicitó el traspaso de competencias en materia de costas, ya que, con las competencias traspasadas, la decisión de demoler o buscar otras soluciones alternativas no sería del Ministerio", sino del gobierno autonómico.

"Hay que recordar que el Senado aprobó en marzo de 2024 una modificación de la Ley de Costas estatal para incluir la figura de núcleos con valor etnológico, que lleva desde entonces sin ser convocada desde la mesa del congreso para su votación", ha asegurado el director general.

Del mismo modo, ha apuntado, en junio de 2025 el Congreso aprobó "por mayoría absoluta la toma en consideración promovida por el PP para modificar la Ley de Costas estatal en el mismo sentido". "La Mesa del Congreso tampoco ha remitido esa toma en consideración a la Comisión de Medio Ambiente para la modificación de la ley", ha añadido.

En palabras de García Manzana, la Mesa del Congreso de los Diputados "está secuestrando la voluntad" tanto de la Cámara Baja como del Senado "sin dejar que se vote la modificación de la Ley de Costas estatal".