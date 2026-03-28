La Generalitat pide a España que "defienda las necesidades valencianas y apruebe un fondo de nivelación transitorio

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat, José Antonio Rovira - GVA

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat, José Antonio Rovira, ha solicitado al nuevo ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, que "defienda las necesidades de la Comunitat y apruebe un fondo de nivelación transitorio hasta que haya nuevo modelo de financiación autonómica".

El representante del gobierno autonómico ha señalado, en un comunicado, que Arcadi España "es conocedor de la situación de la Comunitat Valenciana, sabe que hay cuestiones que Mª Jesús Montero ha dejado pendientes y tiene la oportunidad de hacerlo". En este sentido, ha pedido al ministro "que tenga con la Comunitat Valenciana la sensibilidad que nunca ha tenido su antecesora".

Rovira ha subrayado la necesidad de que se apruebe un fondo de nivelación transitorio mientras no haya un modelo de financiación. "La Comunitat Valenciana no puede esperar más. Llevamos muchos años infrafinanciados y necesitamos ya una solución en forma de un fondo que nos iguale a la media española mientras llega el nuevo modelo", ha insistido.

El conseller ha señalado que espera que Arcadi España "sea capaz de dialogar con todas las comunidades autónomas para buscar vías de entendimiento".

"El nuevo sistema de financiación debe surgir de una negociación multilateral y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es justo lo contrario de lo que hizo Montero, cuyo último paso fue anunciar un modelo que solo ha contentado a Cataluña y que se ha encontrado con el no por respuesta del resto de autonomías", ha aseverado.

APROBACIÓN CRÉDITO DANA

Por otro lado, José Antonio Rovira ha recordado al ministro que la Comunitat Valenciana "tiene pendiente la aprobación del crédito dana de 2026, así como la exención de tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de las ayudas dana aprobadas por la Generalitat, tal y como se comprometió Pedro Sánchez en la reunión con el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca".

Asimismo, ha pedido al ministro "celeridad" para aprobar el FLA extraordinario y ha recordado que el próximo mes de abril deben actualizarse las entregas a cuenta de 2026. "Son cuestiones urgentes y esperamos que como valenciano y como ministro escuche y atienda las necesidades de la Comunitat Valenciana", ha concluido.