La Generalitat pide al Gobierno activar "cuanto antes" la comisión mixta para la recuperación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), durante una reunión, en el Palacio de La Moncloa - Alberto Ortega - Europa Press

VALÈNCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha remitido este viernes una carta al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la que solicita "fijar la composición y el funcionamiento" de la Comisión Mixta para la Recuperación y, por tanto, proceder a "activar ya" este órgano de cooperación.

Martínez Mus se expresa en estos términos después de que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pactaron la constitución de esta comisión en su primera reunión del pasado miércoles en la Moncloa.

"Siguiendo lo acordado, me he dirigido al ministro para constituir la comisión", remarca el vicepresidente tercero, y exige "no perder ni un día" porque recuerda que el Gobierno ha accedido a crear este órgano más de 400 días después de las dana del 29 de octubre de 2024.

Según expone, la comisión mixta resulta imprescindible para mejorar la coordinación de las actuaciones destinadas a devolver la normalidad a los municipios afectados, optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar una respuesta homogénea y coherente a las necesidades reales de la ciudadanía. "Por ello ha pedido al ministro que la cita tenga lugar cuanto antes y, en todo caso, no más allá de primeros de enero", subraya.

Martínez Mus explica que la nueva comisión servirá como espacio de trabajo conjunto, ya que permitirá "el intercambio de información, la planificación compartida y el seguimiento continuo de las medidas adoptadas".

Además, reitera que la magnitud de los daños ocasionados por la dana exige una respuesta "coordinada, ágil y eficaz por parte de todas las administraciones implicadas". Y sostiene que "la comisión mixta, entendida como un instrumento estable de cooperación institucional, permitirá reforzar la cooperación institucional y el compromiso compartido con los municipios y con las personas que siguen sufriendo las consecuencias de la dana".