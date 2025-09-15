La Generalitat pide medidas a la DGT para que los titulares de vehículos desaparecidos en la dana conserven sus ayudas

VALÈNCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha solicitado al Gobierno de España que adopte "todas las medidas necesarias" para que los titulares de vehículos siniestrados en la dana que no hayan podido ser peritados al estar desaparecidos puedan conservar las ayudas recibidas.

Para ello, y con el fin de evitar que los "cientos de personas afectadas" puedan verse en la tesitura de tener que reembolsar la ayuda recibida al no poder acreditar la declaración de siniestro total de sus vehículos, ha instado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a habilitar un procedimiento extraordinario para otorgarles la baja definitiva, según recoge la Generalitat en un comunicado.

Merino ha subrayado que, a pesar de contar con la baja provisional, la DGT "no puede dar definitivamente de baja a estos vehículos a menos que exista un peritaje que acredite que son inservibles y, por lo tanto, su destino es el achatarramiento".

Ello impediría, según ha advertido, que las personas titulares de estos vehículos "recibieran la indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros y las ayudas de la Generalitat para vehículos siniestrados en la riada, ya que como norma general es requisito que el vehículo sea achatarrado".

"Somos conscientes de la inquietud y la impotencia que esta circunstancia genera a cientos de afectados y en ningún caso queremos llegar a esa situación", ha manifestado. "Por esa razón, la Agencia Tributaria Valencia (ATV) está realizando todas las gestiones necesarias para garantizar que las personas afectadas podrán conservar sus ayudas, pero la competencia para emitir esa declaración es de la DGT", ha apuntado.

Al respecto, ha indicado que la ATV ya se ha dirigido a la DGT para "encontrar una solución" y ha garantizado que, por parte de la Generalitat, se van a realizar "todas las gestiones necesarias" encaminadas a que los afectados que ya han recibido su compensación no la pierdan.

Por ello, ha instado a la DGT, como órgano competente para tramitar la baja definitiva, a habilitar en "el menor plazo posible" un procedimiento extraordinario para que, de oficio, sean dados de baja definitiva los vehículos que cuenten con la baja provisional pero no hayan podido ser peritados al no haber sido localizados.