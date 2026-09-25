La Generalitat presenta alegaciones contra el nuevo deslinde del Gobierno central en la costa de Almassora (Castellón)

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus. - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 25 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha presentado alegaciones contra el nuevo deslinde de la costa de Almassora (Castellón) propuesto por el Gobierno central y que afecta a un tramo de unos 3,4 kilómetros de litoral comprendido entre el límite sur de la zona de servicio del Puerto de Castellón y el Paseo Vora Riu, en la playa de la Gola de Almassora.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha señalado que "Almassora lleva años reclamando mejoras que necesita de manera urgente en su litoral y, en lugar de tener una respuesta en ese sentido del Gobierno español, lo que tiene es una nueva propuesta de deslinde que puede afectar otra vez a muchas personas que viven allí y que ven cómo se acerca el mar por la dejadez del Gobierno central".

En este sentido, ha asegurado que "la Generalitat va a estar frontalmente contra esa propuesta de deslinde". "Supone una vez más, vulnerar derechos, perder territorio y dejar pasar oportunidades para recuperar algo tan valioso para nosotros como es nuestra costa", ha dicho.

A través de la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos se ha hecho efectiva esta alegación que mantiene la oposición de la Generalitat a la delimitación propuesta por el Gobierno central, al considerar que no se ajusta adecuadamente a la realidad física y urbanística consolidada de este tramo del litoral y puede generar nuevas afecciones sobre vecinos y propietarios.

La Generalitat, ha señalado Martínez Mus, "va a defender los derechos de los vecinos y propietarios afectados y va a utilizar todos los instrumentos a su alcance para evitar que este deslinde genere nuevas afecciones sobre una zona que cuenta con una realidad física y urbanística consolidada". "Es inaceptable que una decisión administrativa ignore la realidad de un municipio y genere nuevas limitaciones sobre quienes viven y desarrollan su actividad en su frente litoral", ha añadido.

REALIDAD DEL LITORAL

En las alegaciones presentadas, la Generalitat considera que el Ministerio debe justificar adecuadamente la imposibilidad de situar la línea de ribera del mar en el límite exterior del vial existente en este tramo de costa. A juicio de la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos, esta delimitación se ajustaría mejor a la configuración actual del frente litoral de Almassora y permitiría tener en consideración las particularidades urbanas existentes en la zona.

Asimismo, la Generalitat defiende y reitera que la protección del dominio público marítimo-terrestre debe ser compatible con la realidad física consolidada del litoral. Según ha explicado el vicepresidente, la protección de la costa no puede hacerse de espaldas a la realidad de los municipios. "Almassora tiene un frente litoral consolidado y cualquier delimitación debe tener en cuenta esa realidad y las consecuencias que puede generar sobre los ciudadanos", ha señalado.

El informe remitido al Ministerio advierte de que mantener la propuesta de deslinde en los términos planteados podría dificultar la realización de obras de mejora y modernización en las edificaciones existentes en el frente marítimo de Almassora, limitando las posibilidades de conservación y actuación sobre los inmuebles situados en esta zona.

La Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos concluye reiterando su oposición a la propuesta de deslinde planteada por el Gobierno central y solicita que se revisen los criterios aplicados para la delimitación del dominio público marítimo-terrestre en este tramo de la costa de Almassora.

Por todo ello, Martínez Mus ha reiterado que "la Generalitat se va a mantener firme en la defensa de los vecinos y propietarios afectados y seguirá reclamando al Gobierno central que rectifique esta propuesta". Asimismo, el conseller ha defendido que los problemas de la costa no se solucionan simplemente ampliando deslindes, "sino actuando sobre ella, regenerándola y protegiéndola con soluciones que respondan a la realidad de cada municipio".