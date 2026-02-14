La Generalitat promociona la oferta de cicloturismo y turismo de naturaleza en la feria 'Fiets en Wandelbeurs'

Turisme CV participa en el certamen que se celebra en Utrecht - GVA

VALÈNCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana promociona durante este fin de semana la oferta turística de la zona, haciendo hincapié en el cicloturismo y turismo de naturaleza en el certamen 'Fiets en Wandelbeurs', que se celebra en la ciudad neerlandesa de Utrecht del 13 al 15 de febrero.

En el espacio de la Comunitat también participará Costa Blanca, Benidorm, Turismo de Castellón y València Turisme. El objetivo de la presencia en esta feria es promocionar el producto de cicloturismo, senderos, parques naturales, actividades en la naturaleza y de turismo activo en un importante mercado emisor para la Comunitat Valenciana, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Turisme CV refuerza su presencia en el espacio de Turespaña al impulsar la comercialización de experiencias segmentadas a través del programa CreaTurisme. El objetivo es "conectar de forma directa a los visitantes neerlandeses con la red de empresas locales especializadas en guía, logística y servicios técnicos".

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que 'Fiets en Wandelbeurs' es "una de las ferias más importantes de Europa de ciclismo y senderismo, y el Consell asiste para mostrar nuestra amplia oferta turística y todas las posibilidades para la práctica del cicloturismo y de actividades al aire libre".

Además, ha explicado que el objetivo de esta acción es "incrementar el número de visitantes procedentes de Países Bajos, un mercado muy interesante para la Comunitat, ya que muestra interés con productos relacionados con la naturaleza que contribuyen a desestacionalizar la actividad turística".

Países Bajos es uno de los principales mercados emisores para la Comunitat, ha dicho y ha destacado que durante 2025 los turistas procedentes de Países Bajos se incrementaron en un 12,1 por ciento con respecto a 2024. Además, el gasto que estos realizaron experimentó una subida del 5,5% con respecto al gasto de 2024.

"El turista de Países Bajos es un visitante clave para la desestacionalización de la actividad turística por su fuerte presencia más allá de la temporada estival y, por tanto, grupo objetivo al que seducir con una oferta turística diversa", ha concluido.