La Generalitat publica la cartografía de las zonas inundadas por la dana Adam en la Safor y la Marina Alta

Cartografía de las zonas inundadas por la dana Adam en la Safor y la Marina Alta - GVA

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, a través de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, ha publicado la cartografía que identifica y delimita las zonas inundadas por la dana Adam, que afectó los días 18 y 19 de octubre a las comarcas de la Safor y la Marina Alta.

El documento recoge la extensión de las áreas afectadas y los distintos calados alcanzados por el agua durante el episodio, a partir de los trabajos técnicos realizados por el Servicio de Gestión de Riesgos en el Territorio. Para su elaboración, se ha llevado a cabo una campaña de inspección y toma de datos sobre el terreno, mediante la identificación georreferenciada de marcas de inundación observadas en edificaciones, infraestructuras y otros elementos, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Los datos recopilados, junto con fotografías, ortoimágenes y otras evidencias físicas de la altura alcanzada por el agua, se han incorporado a bases de datos geográficas y procesado mediante herramientas de sistemas de información geográfica (SIG). Esta información ha permitido delimitar las áreas afectadas por el desbordamiento de distintos cauces, entre los que destacan el río Girona, la Rambla de la Gallinera, el barranco de Alfadalí y el barranco de Sotaia, además de otros cauces menores del ámbito de estudio.

Cabe señalar que la cartografía refleja específicamente las inundaciones de origen fluvial, es decir, las provocadas por el desbordamiento de ríos y barrancos. Por este motivo, no incluye todas las zonas que pudieron verse afectadas por las lluvias durante el episodio.

Los trabajos de campo constataron que una parte de las inundaciones tuvo un origen pluvial, debido a la acumulación de agua y a las escorrentías superficiales generadas por la intensidad de las precipitaciones, que superaron puntualmente la capacidad de drenaje del terreno y de las infraestructuras existentes.

Esta diferenciación entre inundaciones fluviales y pluviales resulta relevante para evaluar adecuadamente el riesgo, ya que ambos fenómenos responden a procesos hidrológicos distintos y requieren medidas específicas de planificación y gestión. Por tanto, que determinadas áreas afectadas por la dana no aparezcan en esta cartografía responde al alcance concreto del trabajo, centrado en los desbordamientos de cauces.

Asimismo, los trabajos han incluido el análisis de las afecciones sobre cauces, barrancos, sistemas de drenaje y otros elementos hidráulicos, con el fin de identificar posibles cambios en su configuración, procesos erosivos, zonas de sedimentación y alteraciones de la capacidad de desagüe.

FUTURAS ACTUACIONES DE PREVENCIÓN

Esta cartografía permite completar la información disponible sobre el episodio, contrastar los datos con la cartografía de peligrosidad existente y disponer de una base técnica para la elaboración de informes en materia de inundabilidad. También constituye una herramienta de apoyo para mejorar el conocimiento y la gestión del riesgo, así como para validar los modelos hidráulicos que se elaboren en la zona y orientar futuras actuaciones de prevención y adaptación frente a episodios extremos.

La cartografía está disponible en el visor cartográfico del Institut Cartogràfic Valencià (ICV), donde puede ser consultada por administraciones públicas, profesionales y ciudadanía.

Esta herramienta facilita el conocimiento y la gestión del riesgo de inundación, así como la validación de los modelos hidráulicos que se elaboren en la zona.