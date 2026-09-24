La Generalitat rechaza "inmiscuirse" en el conflicto de autobús interurbano pero velará por los servicios mínimos

Archivo - El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus (imagen de archivo) - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha señalado que la administración autonómica no se puede "inmiscuir directamente en un conflicto laboral" de la empresa adjudicararia del servicio de autobuses interurbanos de Alicante, pero ha asegurado que intentará garantizar que se cumplan los servicios mínimos durante la huelga.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios en València, el mismo día en que trabajadores de La Alcoyana de Alicante han convocado huelga ante las "deficiencias" que, según el comité de empresa, hay en los autobuses interurbanos, ante lo que reclaman mejoras. Fuentes de la concesionaria, Vectalia, consultadas por Europa Press, han indicado que los servicios mínimos se están prestando "con normalidad y sin incidentes".

Al respecto, Mus ha señalado que la Generalitat cumple "en todas las concesiones de transporte público" con su "obligación de fiscalización".

"Los conflictos entre las empresas y sus trabajadores nos preocupan en cuanto a que tenemos que garantizar el servicio. Para eso están también los servicios mínimos y, como en cualquier otro conflicto laboral, estaremos pendientes para intentar garantizar el servicio", ha señalado.