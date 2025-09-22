La Generalitat reconoce a "los auténticos protagonistas" de la recuperación de la movilidad y el transporte tras la dana

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente José Mompó, el conseller para la recuperación Económica, Francisco José Gan Pampols, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y el conbseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, durante el acto - Rober Solsona - Europa Press

"Juntos hemos aprendido que, pase lo que pase, esta tierra siempre saldrá adelante", dice Mazón a las empresas y entidades galardonadas

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha reconocido este lunes, con motivo del Día Europeo de la Movilidad, a un centenar de empresas y entidades que han participado en la recuperación de las vías de comunicación en las localidades afectadas por la dana del 29 de octubre. Según el jefe del Consell, Carlos Mazón, estos han sido "los auténticos protagonistas de que hayamos conseguido, y en tiempo récord, reconstruir la movilidad".

El acto, que ha contado con la asistencia de prácticamente todo el Consell, ha estado presidido por el 'president' y se ha celebrado en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat. "Que estemos hoy aquí no es una broma, es una decisión absolutamente premeditada", ha asegurado Carlos Mazón sobre el escenario escogido para la ocasión.

La Administración autonómica ha hecho entrega de un reconocimiento a las empresas y entidades por su labor tras la catástrofe de hace casi un año. El detalle entregado a todas ellas representa un "valor simbólico" al estar elaborado por una empresa valenciana a partir de las cañas recogidas en playas de la provincia que fueron arrastradas hasta allí por la riada.

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que durante estos últimos 11 meses "todos" --la administración, el sector público y las empresas privadas-- han "trabajado juntos" para reconstruir la movilidad en las zonas afectadas por la dana y con ello la "normalidad", algo que "va mucho más allá de la movilidad estricta", dado que supone un "paso de gigante" en la recuperación "emocional". "Juntos hemos aprendido que, pase lo que pase, esta tierra siempre irá endavant (adelante), como dice el Plan Estratégico para la Recuperación Económica y Social", ha resaltado.

"Han sido once meses, no dos años y medio ni tres", ha valorado el jefe del Consell, en los que incluso se han llegado a "inventar sistemas de recuperación jamás vistos hasta la fecha". Según ha expresado, "saber que las infraestructuras y el transporte funcionan da tranquilidad a la gente".

"POR FIN ESTAMOS AQUÍ"

"Y esto quizás no lo podamos llegar a cuantificar en su justa medida, seguro que no. Pero el impacto que tiene en el día a día de las personas es enorme", ha afirmado Carlos Mazón, que ha confiado en que las empresas "se sientan tan orgullosas" como el Consell. "Porque estando en esta sala hoy significa que podemos estar todos muy orgullosos", ha señalado.

El dirigente valenciano ha celebrado que "por fin estamos aquí" menos de un año después de la catástrofe que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y ha asegurado que si alguien se lo hubiera dicho tras el 29 de octubre es posible que no se lo "hubiera creído". "De hecho, no me lo dijeron. Me dijeron lo contrario, no una vez ni dos, sino demasiadas veces", ha confesado.

Unas circunstancias que "podrían haber quebrantado la moral de cualquiera o la determinación a nivel personal, a nivel colectivo o a nivel de gobierno" tras la catástrofe. "En aquellos primeros días o incluso semanas más difícil nos parecía, pero más corríamos y más determinación había", ha reivindicado. Y según ha sostenido, "jamás nadie nos dijo que menos de un año después podríamos estar hoy aquí".

Para celebrar el acto de este lunes, ha incidido, "tanto hemos rezado, trabajado, sufrido y compartido ese sufrimiento, pero sobre todo ese compromiso para que hoy, ni siquiera un año después de las imágenes que hemos visto, que hemos sufrido y que hemos compartido con todo nuestro pueblo, no me lo hubiera creído".

"Aquellos primeros días y semanas recibíamos previsiones de plazos de obra cercanos a los dos o tres años de muchas de las obras que hoy están terminadas. Hablábamos de falta de capacidad, nos decían falta de mano de obra, nos decían falta de talento, falta de determinación, falta de riñón", ha recordado. Por eso mismo, se ha mostrado "especialmente satisfecho", más todavía de las empresas valencianas.

"A VECES PIENSAS SI ESTO HA MERECIDO LA PENA"

Carlos Mazón ha asegurado que este acto se lleva a cabo "desde la emoción que uno contiene, que uno aguanta o que uno resiste", aunque "a veces llegan momentos en los que piensas si esto ha merecido la pena". Pero ha celebrado que todos los retos "se han conseguido".

Al margen de ello, el jefe del Consell ha informado de que este año desde la Generalitat han querido que coincida el inicio de la Semana de la Movilidad con la entrega de estos reconocimientos a empresas y entidades que ayudaron a reconstruir la provincia de Valencia tras la dana, que han sido a su juicio "los auténticos protagonistas de que hayamos conseguido" este hecho, "en tiempo récord". Y ha celebrado que el mapa de la movilidad en las zonas afectadas ya se encuentra "prácticamente restablecido": "Qué gusto poder decir esta frase".

El dirigente valenciano ha destacado que "desde el primer momento" tras la dana hubo "una colaboración total" entre los técnicos de la Generalitat y los profesionales de las empresas privadas para idear "las mejores soluciones y poder ejecutarlas de la manera más rápida". "Nunca mejor que hoy la palabra juntos se entiende, porque no es un futurible ni es un diseño intangible, es que lo hemos hecho".

Y ha reivindicado que la Generalitat ha tenido que afrontar el proceso de reconstrucción "a pulmón", con un "esfuerzo titánico" y pese a ser "la comunidad peor financiada de toda España, como todo el mundo sabe y sufre". "Pero lo importante es que hoy los trenes de Metrovalencia están circulando con normalidad", ha resaltado.

"ACTUÁBAMOS CON LA INFORMACIÓN QUE TENÍAMOS"

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha señalado que esta Semana de la Movilidad es "especial" tras la dana y ha llamado a recordar la situación de la movilidad el 30 de octubre de 2024: "sin carreteras, sin trenes de cercanías, sin autobús, sin metro y sin 140.000 vehículos particulares". Todo ello, con el "panorama" de no "saber por donde empezar y con la sensación apocalíptica que nos abrumaba".

"Sabiendo lo que hoy sabemos es fácil analizar, pero todos actuábamos en ese momento con la información que teníamos. No teníamos un diagnóstico, no sabíamos cuántas carreteras había interceptadas, cuántas se podrían recuperar, cuántas no, cuántas se podrían utilizar después de vaciarlas de desechos y cuál era la afección de las líneas de metro o de los sistemas de transporte", ha expresado.

Pese a ello, ha valorado que lo que "sí que supimos en seguida" en esos "momentos más difíciles" es que "tenemos un tejido empresarial excelente para acometer cualquier reto". Finalmente, ha admitido que en este momento "quedan muchas cosas por hacer y por mejorar", pero ha celebrado que "el grueso del trabajo, el que más necesario era, ya está hecho". "Once meses después del fatídico 29 de octubre, podemos celebrar la Semana Europea de la Movilidad y decir con orgullo que hemos recuperado la normalidad", ha saludado.

Martínez Mus también ha aprovechado para agradecer el trabajo y la "ayuda constante" del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, así como la labor del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

El conseller ha alabado al dirigente autonómico por haber sido, según sus palabras, quien "desde el primer día nos ha dado confianza y recursos para llegar a la meta que hemos alcanzado hoy", siempre "sin bajar los brazos, con determinación y el objetivo claro de recuperar cuanto antes la movilidad y las infraestructuras". Todo ello, con una situación política "muy difícil, probablemente la más difícil que ningún gobernante de nuestra tierra ha tenido que sufrir nunca".