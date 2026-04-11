La Generalitat reconoce a Bellreguard como Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana

Archivo - La carretera que une Bellreguard con la playa - DIPUTACIÓN DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, ha reconocido a Bellreguard (Valencia) como Municipio Turístico de 'Singularidad' de la Comunitat Valenciana.

Esta distinción permite, entre otros beneficios, optar a la financiación extraordinaria de Turisme Comunitat Valenciana con el fin de que puedan atender adecuadamente a los turistas y visitantes que reciben.

La solicitud fue presentada el 19 de enero por parte del Ayuntamiento de Bellreguard en la Dirección General de Turismo y, tras el estudio de la documentación que consta en el expediente, se ha resuelto favorablemente la concesión de la mencionada distinción, según ha informado la Generalitat a través de un comunicado.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, quien ha firmado la resolución de este reconocimiento y que en los próximos días será publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), ha subrayado que "esta distinción refuerza el posicionamiento turístico de Bellreguard y supone un nuevo impulso dentro de la estrategia de desarrollo turístico de la Comunitat Valenciana".

Asimismo, Cano ha reconocido el trabajo del ayuntamiento y del conjunto del sector turístico local, señalando que "el compromiso y la colaboración de todos los actores han sido clave para consolidar a Bellreguard como un destino atractivo y competitivo, contribuyendo además a reforzar la proyección turística de la provincia de Valencia en el ámbito nacional e internacional".

MUNICIPIO TURÍSTICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Se trata de municipios que cumplen los criterios y obligaciones establecidas en el Decreto 5/2020, de 10 de enero, de regulación del estatuto del municipio turístico de la Comunitat Valenciana, dictado en desarrollo del artículo 29 de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana.

Los criterios para poder ser reconocidos con la condición de 'Municipio Turístico' son referentes a población turística, plazas de alojamiento turístico, recursos turísticos e importancia del turismo en la economía local. Asimismo, se requiere acreditar el cumplimiento de las obligaciones que establece el decreto.

Las categorías en las que puede solicitarse ser reconocido como municipio turístico son Excelencia, Relevancia y Singularidad.

La Comunitat Valenciana cuenta en la actualidad con 84 destinos con el distintivo de 'Municipio Turístico' en cualquiera de las tres categorías, acorde a la normativa anteriormente mencionada.

Por categorías, la Comunitat Valenciana cuenta con 39 municipios turísticos reconocidos con la categoría de 'Singularidad', incluyendo la última incorporación de Mutxamel; 22 de 'Relevancia' y 23 municipios están reconocidos con la categoría de 'Excelencia'.