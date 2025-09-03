La Generalitat refuerza el Bus del Vinalopó a partir del 8 de septiembre por el inicio del curso universitario

ALICANTE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat va a reforzar el Bus del Vinalopó a partir del 8 de septiembre por el inicio del curso universitario. El servicio, operado por la empresa Vectalia, amplía las conexiones con la Universidad de Alicante (UA). Además, se mantienen las tarifas y los bonos.

Por un lado, está previsto que en la línea diez (de Monóvar en dirección a la UA) circulen dos vehículos al mismo tiempo en los servicios con salida a las 06.45 horas, tres a las 07.45 y otros dos a las 14.00. En las salidas desde la institución académica hasta esta localidad, circularán tres autobuses a las 13.00 y dos a las 15.15 a las 18.15.

De otro lado, en la línea nueve (de Elda-Petrer hasta la UA), desde Petrer saldrán dos autobuses a las 06.55 horas, tres a las 07.55 y dos a las 13.55. Desde la UA en dirección a Elda-Petrer circularán dos a las 12.15, 13.15 y 18.15.

"Con dichos refuerzos en las expediciones, se aumenta la oferta de plazas por la Generalitat y Vectalia del nuevo servicio denominado bus del Vinalopó", ha resaltado la administración autonómica en un comunicado.

Los nuevos contratos CE-708, del Bus del Vinalopó, y CE-709, de la Nueva Alcoyana, han aumentado desde el 1 de septiembre las conexiones y los horarios de frecuencias de los autobuses interurbanos que se disponían hasta la fecha con las anteriores concesiones CVA-023 y CVA-015, respectivamente.

Estos nuevos servicios, impulsados por la Generalitat y operados por empresas del grupo Vectalia, ofrecen "más líneas, mejores frecuencias y una mayor conectividad a los municipios de la provincia de Alicante". La nformación sobre horarios y tarifas está disponible en la web www.movilidad.vectalia.es

BUS DEL VINALOPÓ

El Bus del Vinalopó es el renovado servicio público de autobús que conecta el Alto y Medio Vinalopó con Elche y Alicante gracias a un total de 16 líneas regulares y dos líneas metropolitanas para desplazarse entre Elda, Petrer y Monóvar con mayores frecuencias. Además, se refuerzan las conexiones con los hospitales de Elda y del Vinalopó, así como con la UA.

Un total de cinco líneas conectan el Hospital de Elda con los municipios que están adscritos como Elda, Petrer, Villena, Sax o Mónovar. Dos líneas unen el Hospital del Vinalopó con los municipios que están adscritos como el Hondón de los Frailes u Hondón de las Nieves, al tiempo que permiten acceder al campus de la Universidad Miguel Hernández (UMH) en Elche, a municipios como Villena, Sax, Elda y Petrer. Tres rutas conectan la UA con Sax, Elda, Petrer, Aspe, Monforte, Novelda y Monóvar.

Otras novedades son el aumento de frecuencias en las líneas metropolitanas entre Elda, Petrer y Monóvar, un nuevo servicio entre Pinoso y Elche y la conexión con la alta velocidad, disponible mediante un servicio especial de transporte a la demanda que se ha planificado hacia la Estación de AVE de Villena, "lo que favorecerá la intermodalidad tren-autobús".

NUEVA ALCOYANA

Por su parte, la Nueva Alcoyana es la actualización del servicio de autobús que, con nueve líneas regulares, une el triángulo que forman Alcoi, Villena y Alicante y atiende a los municipios de Ibi, Castalla, Onil, Tibi, Biar, Xixona, la Torre de les Maçanes, Mutxamel, Villena, Sant Joan d'Alacant y Sant Vicent del Raspeig, así como algunos "importantes centros" de servicios públicos como la UA o el Hospital de Sant Joan d'Alacant.

Entre las novedades de esta red destaca la nueva línea directa entre Alicante y Alcoi, que, sumada al resto de conexiones entre las dos ciudades mediante otras líneas, implica un incremento de 16 a 26 expediciones diarias entre ambos municipios en los días laborables. Los sábados, el servicio pasa de nueve a 18 expediciones.

La conexión con Xixona es, según la Generalitat, "otra de las grandes mejoras", ya que las líneas que pasan por esta localidad aumentan de una a cinco. Destaca la nueva conexión entre Xixona-Alcoi y Xixona-Tibi, las 12 expediciones diarias que conectan Xixona y el Hospital de Sant Joan (diez en verano) y las cuatro expediciones diarias entre Xixona y la capital provincial.

La Nueva Alcoyana también ofrece diferentes rutas hacia el Hospital de Sant Joan d'Alacant y la UA. En total, serán tres las líneas que unen Alcoi, Ibi, Tibi, la Torre de les Maçanes y Xixona con el centro hospitalario, y otras dos que conectan la UA con municipios como Alcoi, Ibi, Onil o Castalla.

Igualmente, también contará en el municipio de Tibi con la extensión de la línea que pasa por el hospital con un servicio de transporte a la demanda hacia la Urbanización Terol.