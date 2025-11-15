La Generalitat refuerza la coordinación con la Guardia Civil en la protección de la provincia

La Generalitat organiza el Encuentro de Inspecciones Generales de Servicios para fortalecer la colaboración entre estos órganos de control y compartir experiencias - GVA

ALICANTE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medio Ambiente, a través de la Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT), ha participado en la jornada formativa organizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), celebrada en Alicante, que se enmarca en las actuaciones de colaboración institucional entre la AVPT y el SEPRONA en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control del territorio.

Ambas instituciones mantienen una "labor coordinada con especial dedicación" a la actividad en la Comunitat Valenciana, y de manera particular en la provincia de Alicante, ante la proliferación de asentamientos y edificaciones irregulares en distintos entornos, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

En representación de la AVPT han intervenido el director-gerente, Santiago Gambín Candel, y la Inspectora de Coordinación de la Legalidad Urbanística, Cristina Cebrián Martínez, quienes han expuesto los avances y actualizaciones de la normativa en materia de protección medioambiental y territorial.

Asimismo, la AVPT, la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Alicante continúan impulsando acciones conjuntas con el objetivo de "optimizar la prevención, la inspección y la coordinación en la aplicación de la legalidad urbanística, respondiendo de forma eficaz a los retos que plantea esta problemática".

Por ello, la Conselleria de Medio Ambiente ha reiterado su compromiso con la protección del territorio y la defensa de un desarrollo ordenado y sostenible, en cumplimiento estricto de la normativa vigente y en colaboración con todas las administraciones públicas competentes.