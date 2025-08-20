La Generalitat reitera su rechazo a la propuesta de condonación parcial de la deuda planteada por el Gobierno

Cree que está "diseñada al gusto de los separatistas catalanes" e "ignora las necesidades reales de la Comunitat Valenciana"

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana ha reiterado este miércoles su rechazo a la propuesta de condonación parcial de la deuda planteada por el Gobierno central, con lo recalca que no ha variado su postura "sobre una fórmula que no responde a los intereses de la Comunitat Valenciana y no puede aceptarse ni por el fondo ni por la forma en que se ha planteado".

Según han apuntado a Europa Press fuentes de la Generalitat, el cálculo del Ministerio de Hacienda para la condonación parcial de la deuda financiera es "parcial y erróneo" y han insistido en que el ejecutivo valenciano ya avanzó su postura contraria en la carta oficial remitida el pasado 25 de marzo a la Secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que reiteraba su "disponibilidad al diálogo" pero "siempre que se respetara el marco multilateral" y la "posición mayoritaria" expresada por las comunidades autónomas en el último pleno de ese órgano.

"No se puede aceptar una propuesta diseñada al gusto de los separatistas catalanes y que ignora las necesidades reales de la Comunitat Valenciana", sostienen desde la Generalitat, que subraya que la propuesta "excluye de manera flagrante a la Comunitat Valenciana de la fase que supuestamente debía corregir la infrafinanciación".

Para la Generalitat Valenciana, "cualquier solución al problema del sobreendeudamiento autonómico debe ir ligada a la reforma urgente del sistema de financiación para garantizar la equidad y la suficiencia de recursos" y "por supuesto" incluir un fondo de nivelación transitorio.

En esta línea, hace hincapié en que los 11.210 millones de euros de deuda que propone condonar el Ministerio de Hacienda "solo representan el 19,3 por ciento del total de la deuda de la Comunitat Valenciana y el 24,3% de la que se calcula que está directamente provocada por la infrafinanciación".

Al respecto, ha incidido en que ambas cifras "son las más bajas entre todas las comunidades de régimen común" y ha resaltado que el 80% del endeudamiento de la Comunitat Valenciana se debe a la "estructural infrafinaciación" que sufre la autonomía.

"A ello se une que el reducido ahorro en intereses derivado no se traduce en más recursos para poder aumentar el gasto en ni en Sanidad, ni en Educación, ni en Servicios Sociales, ni para destinar a la reconstrucción tras la riada, tal y como ha confirmado la AIReF", han insistido desde la Generalitat, que concluye que esa condonación tampoco le permitiría acudir "libremente" a los mercados para financiarse.

El Gobierno tiene previsto aprobar "en breve" en el Consejo de Ministros la propuesta del Ministerio de Hacienda para asumir hasta 83.252 millones de todas las comunidades. Este planteamiento surge después del pacto que alcanzó el PSOE con ERC para condonar una parte de la deuda de Cataluña, que sería aplicable a las comunidades que lo pidieran.

Andalucía y Cataluña serán las dos comunidades autónomas más beneficiadas de la propuesta que aprobará próximamente el Consejo de Ministros para condonar una parte de la deuda regional, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos. En el caso de la Comunitat Valenciana, la tercera, la cifra es de 11.210 millones de euros.