La Generalitat resuelve 210 solicitudes de ayuda de familiares de fallecidos en la dana

Archivo - Un coche destrozado tras la DANA, a 28 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia (Comunidad Valenciana). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha resuelto 210 solicitudes de ayuda para familiares de personas fallecidas en la dana del 29 de octubre de 2024, tras recibir un total de 484 peticiones.

El Consell ha tomado razón del informe sobre el estado del procedimiento de concesión de ayudas a familiares de víctimas de la dana, según ha informado el portavoz, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno de este viernes.

Estos expedientes, que han pasado ya a la fase de gestión económica para el pago, corresponden a solicitudes de familiares de 89 víctimas mortales, ya que pueden tener varios beneficiarios.

El Decreto 23/2026, de 20 de febrero, del Consell prevé que se destinen un total de 80.000 euros por víctima, que se han de repartir entre los beneficiarios que hayan solicitado la ayuda y tengan derecho: el cónyuge no separado legalmente o la persona que mantuviera análoga relación de afectividad; los hijos de la persona fallecida, así como los hijos que, no siéndolo del fallecido, lo fueran de la persona cónyuge o pareja; y, en su defecto, los padres.

Si no existieran estos, podrán acceder a la ayuda los ascendientes de segundo grado y, en último término, los hermanos. Por su parte, en caso de incapacidad absoluta y permanente, será beneficiaria directamente la persona declarada en dicha situación.

642 SOLICITUDES RECIBIDAS

La Generalitat ha recibido un total de 642 solicitudes de ayuda tras el cierre del plazo de solicitudes el 25 de mayo de 2026. De ellas, 484 se corresponden a familias de personas fallecidas, 140 por incapacidad absoluta y 15 están pendientes de donación por falta de documentación suficiente, ha indicado Barrachina

De las 484 solicitudes, 210 han sido objeto de resolución definitiva, tras haber finalizado el plazo establecido legalmente para efectuar alegaciones.

Así, el Consell ha destacado que un mes después de que finalizara el plazo de presentación de solicitudes, ya se han resuelto en torno a la mitad de los expedientes de ayudas relativos a víctimas mortales.

Desde la Dirección General de Víctimas y Afectados del Comisionado para la Recuperación, departamento que se encarga de gestionar estas ayudas, se continúa trabajando en la gestión del resto de solicitudes para resolver, lo antes posible, todas ellas.

Estas ayudas directas son compatibles con otras subvenciones e indemnizaciones procedentes de administraciones públicas o entidades privadas, como ejemplo, seguros. Además, no tributan en la declaración de la renta.

El objetivo de las ayudas es proporcionar un apoyo económico que permita mitigar las dificultades sobrevenidas a las que han tenido que hacer frente muchas familias, contribuir a su estabilidad y facilitar su proceso de recuperación.