La Generalitat transfiere más de 7 millones de euros de fondos NextGenerationEU a mancomunidades afectadas por la dana

El objetivo es impulsar proyectos de reconstrucción y de mitigación de riesgos climáticos

VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha transferido 7.150.000 euros procedentes de fondos NextGenerationEU a las mancomunidades de municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre con el fin de impulsar proyectos de reconstrucción y de mitigación de riesgos climáticos.

Estas ayudas se enmarcan en la Actuación de Cohesión entre Destinos de la Comunitat Valenciana, financiada por la Unión Europea - NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha subrayado "la agilidad con la que se ha gestionado el pago de estas ayudas" y ha indicado que el Decreto 63/2025, que aprobaba las bases reguladoras y la concesión directa, se publicó el pasado 20 de mayo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Cano ha detallado que el objetivo de estas ayudas es "recuperar la actividad turística de los municipios que se vieron damnificados por el temporal" y ha reiterado "la total implicación de la Generalitat en la recuperación de las zonas afectadas". Asimismo, ha destacado que "se ha conseguido gestionar el pago de estas transferencias en apenas dos meses".

La consellera ha remarcado que el propósito último de estas ayudas es "contribuir a la recuperación del sector turístico, al tiempo que se promueve la adopción de medidas que mitiguen futuros riesgos climáticos".

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS

El importe total de estas ayudas asciende a 7.150.000 euros, y se han destinado para que las mancomunidades beneficiarias adopten las medidas necesarias para paliar los daños producidos por la barrancada en sus comarcas, reconstruir las zonas afectadas y promover la adopción de medidas que mitiguen futuros riesgos climáticos en los municipios que las integran. La distribución de fondos atiende al grado de afectación por la dana en las diferentes mancomunidades de municipios.

De este modo, se ha destinado a la Mancomunidad Camp de Túria 750.000 euros; la Mancomunitat de la Ribera Alta ha recibido 1.000.000 de euros; la Mancomunidad Alto Turia 750.000 euros; para la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino 1.000.000 de euros; también se ha destinado 1.000.000 de euros a la Mancomunitat Intermunicipal L'Horta Sud; así como a la Mancomunidad Intermunicipal Hoya de Buñol-Chiva. A la Mancomunidad La Serranía le corresponden 750.000 euros, misma cantidad que a la Mancomunitat de la Ribera Baixa. Mientras que a la Mancomunitat de Municipis de la Safor se ha destinado un total de 150.000 euros.

Respecto a las actuaciones subvencionables, se consideran aquellas incardinadas dentro de los ejes 1, 2 y 4 de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos y tengan por objeto exclusivamente las tareas dirigidas a la reconstrucción de los daños producidos por la dana, así como a la prevención de futuros riesgos climáticos.

El eje 1 comprende actuaciones en el ámbito de la transición verde y sostenible, tales como el desarrollo de conocimientos y elaboración de planes relacionados con la adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos; sistemas de alerta temprana, seguimiento y evaluación de riesgos climáticos; prevención y gestión de riesgos específicos sobre el territorio, como la prevención de inundaciones; o la adecuación de cauces y ramblas, la protección frente a la erosión y otros riesgos relacionados con el clima.

También son subvencionables las actuaciones integradas en el eje 2, enfocadas a la mejora de la eficiencia energética, que recoge proyectos como la creación y adecuación de caminos ciclables y senderos; la dotación de equipamientos turísticos (zonas de descanso, refugios, áreas recreativas, zonas de sombra, puntos de agua) y estaciones de reparación, creación de puntos de recarga y recuperación de estaciones para uso cicloturístico.

Por último, las actuaciones ligadas al eje 4 se centran en el ámbito de la competitividad. Así, se incluyen actuaciones de soterramiento de cableado y mejora de elementos públicos; homogeneización de elementos de mobiliario urbano, adecuación de parques y jardines, cubrimiento de contenedores de basura, remodelación y decoración de fachadas; programas y protocolos de seguridad e higiene como la adquisición de métodos de limpieza, desinfección, prevención y profilaxis en equipamientos y lugares turísticos, así como planes de protección contra incendios o de seguridad.

Las actuaciones que se van a desarrollar en cada comarca por parte de las mancomunidades beneficiarias han sido seleccionadas por estas administraciones y por los ayuntamientos que forman parte de las mismas, en un enfoque de cogobernanza junto con la Generalitat. Estas actuaciones han de estar totalmente ejecutadas antes del 30 de junio de 2026.