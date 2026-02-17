La Generalitat ultima la licitación del nuevo plan de saneamiento de l'Horta Sud ante lluvias intensas

Reunión entre Martínez Mus y la Mancomunitat de l’Horta Sud - GVA

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), está ultimando la licitación del nuevo Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento (PIGSS) de la comarca valenciana de l'Horta Sud, "un instrumento clave para diagnosticar y planificar las actuaciones necesarias que permitan preparar la red ante episodios de lluvias intensas y fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes".

Así lo ha avanzado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación tras la dana, Vicente Martínez Mus, durante una reunión en la Mancomunitat de l'Horta Sud con los ayuntamientos a los que da servicio el colector oeste, informa la administración autonómica. En el encuentro han participado el comisionado autonómico para la Recuperación, Raúl Mérida; el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, o el director general de la EPSAR, José Aparicio. Han asistido representantes políticos y técnicos de los ayuntamientos de l'Horta Sud y de València, comunidades de regantes y otras instituciones y organizaciones.

El PIGSS es un instrumento obligatorio en España conforme al Real Decreto 665/2023, que establece la necesidad de que las aglomeraciones urbanas dispongan de una planificación específica para diagnosticar, planificar y reducir los impactos derivados de los desbordamientos del sistema de saneamiento en tiempo de lluvia, detalla la administración autonómica.

Con este plan, la Generalitat evaluará "de manera exhaustiva" los puntos críticos del sistema en l'Horta Sud, identificando las infraestructuras que requieren mejora, ampliación o adaptación. El objetivo es "anticiparse a situaciones de sobrecarga de la red, mejorar la capacidad de respuesta ante episodios meteorológicos adversos y proteger tanto el medio ambiente como la salud pública".

El documento que impulsará la EPSAR incluirá un análisis técnico del funcionamiento actual del sistema de saneamiento, la caracterización de los vertidos por desbordamiento y la propuesta de actuaciones estructurales y operativas para reducir su impacto. También permitirá priorizar inversiones y coordinar actuaciones entre administraciones.

Según Martínez Mus, supone "un paso decisivo en la modernización de las infraestructuras hidráulicas de l'Horta Sud y refuerza el compromiso del Consell con una gestión sostenible del agua, la adaptación al cambio climático y la mejora de la calidad ambiental del territorio".

COMISIÓN MIXTA

El conseller ha avanzado que este asunto será uno de los que se planteará en la comisión mixta para la reconstrucción, que se constituirá este miércoles en Riba-roja de Túria (Valencia), al ser necesaria la implicación del Gobierno y los ayuntamientos. "Esta, junto a las necesarias obras de encauzamiento de barrancos, es una de las infraestructuras hidráulicas que consideramos prioritarias", ha reiterado.

Además, ha destacado que, con esta iniciativa, "la Generalitat avanza en una planificación estratégica basada en datos técnicos y criterios ambientales, que permitirá transformar la gestión del saneamiento en la comarca y garantizar un sistema más eficiente, seguro y preparado para el futuro".

"AÑOS ARRASTRANDO PROBLEMAS DE DRENAJE"

Según informa la Mancomunitat, su presidente ha indicado que "l'Horta Sud lleva años arrastrando los problemas de drenaje de la Pista de Silla" y ha advertido que "no es posible ejecutar el proyecto de parques inundables sin resolverlo antes".

La autonómica de Medio Ambiente, Sabina Galindo, ha abogado por la ejecución al completo del proyecto de los tanques antitormentas, con las medidas que incluía, por parte de Acuamed. Y el director general de la EPSAR ha avanzado que se ha acometido un estudio integral de la red por valor de 400.000 euros, cuya radiografía se tendrá dentro de un año, lo que permitirá planificar.

De acuerdo a la Mancomunitat, desde el equipo técnico de la Conselleria y la EPSAR se ha indicado que el colector no se puede ampliar "por una cuestión de canon" y porque "en seco funciona perfectamente".

Por contra, en otras intervenciones se ha defendido que "con cuatro gotas que caigan, se inundan las zonas limítrofes a la Pista de Silla sin necesidad de que haya una dana", y se ha manifestado lo "absurdo" de construir ahora una red separativa de aguas "cuando todo va a parar al mismo colector". Se ha pedido a la EPSAR que "desdoble las canalizaciones por debajo de la Pista de Silla" y que "se encargue del mantenimiento correcto de los sifones, que lo tienen que ejecutar habitualmente los ayuntamientos".

El grupo de asistentes ha insistido en que las medidas necesarias para abordar este problema de forma global, como la construcción de tanques de tormenta y balsas de laminación, "no se pueden asumir por parte de los ayuntamientos, sean grandes o pequeños", por lo que "tendrán que buscarse los recursos".