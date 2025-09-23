Generalitat y universidades valencianas firmarán este lunes el plan de financiación

Archivo - Campus de la UPV. Imagen de archivo. - UPV - Archivo

Mazón avanza un proceso para que el alumnado pueda "elegir examinarse de Castellano o Valenciano en las PAU o cuál de las dos notas computa"

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno valenciano firmará el próximo lunes con los máximos responsables de las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana el Plan de financiación para "cerrar, por fin, una etapa negra y de falta de seguridad" de estas instituciones académicas.

Así lo ha dado a conocer el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Debate de Política General que ha arrancado este martes en Les Corts Valencianes.

"El próximo lunes firmaré con todas las rectoras y todos los rectores de las universidades públicas valencianas el acuerdo", ha avanzado el jefe del Consell, quien ha subrayado este hito "tras décadas de promesas".

Además, ha remarcado que los científicos e investigadores de la Comunitat contarán con una "nueva y pionera" Ley de la Ciencia, un marco autonómico que "no vendrá vacío", puesto que se va aprobar un plan estratégico de investigación, innovación y emprendimiento científico.

En el capítulo educativo, Mazón ha aseverado su intención de "acabar con la discriminación que tienen muchos o la práctica totalidad de los estudiantes valencianos ante las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)" y, en este contexto, ha adelantado que se iniciará el proceso para que el alumnado de la Comunitat "pueda elegir examinarse de Castellano o Valenciano" en estos exámenes o "elegir cuál de las dos notas computa".

"El objetivo --ha continuado-- es que ningún estudiante, por examinarse de una asignatura más que los de otras comunidades que no son bilingües, no pueda acceder a las universidades deseadas y a su verdadera vocación".

GRATUIDAD CERO A TRES

En su intervención inicial, también se ha referido a la gratuidad de la educación de cero a tres años, un asunto en el que espero "el apoyo de todos", ha remarcado.

Asimismo, ha señalado que se va a aumentar el número de horas de lenguas, Matemáticas y fomento de la lectura en Educación Primaria, al tiempo que ha recordado que "se incluirá el terrorismo de ETA en la asignatura de Historia de España en Bachillerato".