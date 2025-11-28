Gestores culturales lamentan "el desprecio" a su criterio por parte de las instituciones autonómicas

Los gestores culturales valencianos denuncian el "desprecio" de las instituciones autonómicas al sector - GESTIÓ CULTURAL

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gestió Cultural, la Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura, lamenta "el menosprecio" que se hace de su criterio a la hora de confeccionar programas tan importantes como el del Circuit Cultural Valenciano (CCV), en el que el colectivo --"que cuenta con la mayoría de los gestores del circuito", remarcan-- "no han tenido ni voz ni voto".

El "último episodio", relata la entidad en un comunicado, se produjo en el encuentro profesional que organizaron esta semana el Institut Valencià de Cultura y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias el pasado jueves en Chulilla, "donde no se permitió a los profesionales de la gestión cultural hacer uso de la palabra, lo que provocó que éstos abandonaran la sala donde se celebraba el encuentro".

Previamente, se celebraron dos mesas redondas en las que, siempre según esta fuente, "no se dio la posibilidad de realizar preguntas ni dar opiniones a los asistentes".

Además, se programaron actuaciones musicales que provocó que se dilatara la jornada de trabajo. Finalmente, se realizó una breve presentación de las novedades del Circuit Cultural para el próximo año, donde también se abordaron temas tan relevantes como la composición del catálogo de compañías y grupos profesionales con los que podrán contar los gestores culturales para sus municipios.

Igualmente, se anunció que la convocatoria para que las poblaciones se adhieran al CCV en 2026 será publicada el próximo mes de abril, "lo que supondrá que se vuelva a repetir que las resoluciones de las ayudas no lleguen a los municipios hasta el mes de julio y, por lo tanto, no se podrá programar hasta el mes de septiembre".

Este anuncio realizado en el encuentro por el subdirector general del IVC, Ignacio Prieto, generó "la inquietud y la lógica preocupación de los profesionales asistentes, sin que se pudiera tratar el tema ni poder aportar la opinión de los gestores porque, como anunció la organización, no era posible dar la palabra porque había otros actos programados", lo que provocó la consecuente protesta de la mayoría de los asistentes y el abandono del acto".

Desde Gestió Cultural expresan "total rechazo a esta manera de proceder del Institut Valencià de Cultura y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que impidieron la libre expresión de los profesionales y el intercambio de ideas que no persigue otra cosa que mejorar un proyecto que a día de hoy tiene muchos defectos de gestión y que lastra las programaciones culturales y las contrataciones de los espectáculos en los municipios valencianos."