Giner (Cs) cree que "hay margen" para bajar los impuestos en valència en 50 millones de euros

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha asegurado este miércoles que "hay margen" para bajar los impuestos en la ciudad en 50 millones de euros --en los presupuestos de 2022-- y ha señalado que este "suele ser la cantidad que se queda por adjudicar en las inversiones en los gastos" del consistorio.

Giner ha criticado en un comunicado que el gobierno municipal "tiende a aumentar los ingresos y los gastos cuando sabe que no tiene la capacidad de gestionarlos, por lo tanto, son unos presupuestos inflados".

"Si sabemos que los gastos que presenta no se adjudican, no se llegan, ni siquiera, a adjudicar, lo normal es que no se les exija a los ciudadanos pagar esos impuestos y que ese dinero se mantenga en su bolsillo", ha añadido.

El portavoz naranja ha subrayado que su grupo va a pedir "un informe técnico para ver cómo han presupuestado las plusvalías". "Pediremos saber si el importe que dedican a las plusvalías es técnicamente conforme al nuevo decreto y en base a qué han presupuestado esa cantidad", ha añadido.

Giner ha manifestado su convencimiento de que "los nuevos presupuestos serán los presupuestos" del vicealcalde, Sergi Campillo. "El año pasado fue Campillo quien más trabas puso para que llegáramos a un acuerdo y este año ha sido el verdadero líder de este presupuesto. Por lo tanto, el acuerdo va a ser muy difícil", ha augurado.

"Estoy convencido de que cuando veamos el importe final de los presupuestos, el gran beneficiado este año será el señor Sergi Campillo; así es que, si no hay acuerdo este año, ya saben ustedes por qué es", ha afirmado.