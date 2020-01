Giner (Cs) critica que las 'Magues de Gener' son "un invento de Ribó" que "no está calando en la sociedad"

Publicado 12/01/2020 18:06:13 CET

VALENCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha subrayado este domingo que la cabalgata de las 'Magues de Gener' "no es una tradición" sino "un invento" del alcalde de la ciudad, Joa Ribó, que además "no está calando en la sociedad civil valenciana". "Respetamos la libertad de expresión, pero no con el dinero de todos los valencianos", ha aseverado.

Así se ha pronunciado después de la celebración, este domingo, de la cabalgata. Giner ha señalado, en un comunicado, que esta fiesta "no es una tradición" porque "una tradición son nuestras costumbres, es muestra cultura, va pasando de generación en generación, y se instala en la vida cotidiana de los valencianos".

"Esto es un invento de Ribó, recuperado del año 37, el año de mayor conflictividad social, civil y militar del siglo XX", ha expuesto, para criticat que "Ribó lo recupera para el siglo XXI, financiándolo, institucionalizándolo y sabiendo que detrás hay grupos clarísimamente pancatalanistas".

Giner ha hecho hincapié además en el "escaso público que tiene, pese a la financiación, la institucionalizacion y el apoyo y la insistencia del señor Ribó de intentar hacer una València a su antojo y a su medida ideológica y querer quitar la tradiciones valencianas e imponer las suyas".

Así, ha afirmado que su formación respeta "la libertad de expresión, pero no con el dinero de todos los valencianos". En este sentido, ha remarcado que "si una asociación quiere hacer un acto que lo haga, pero no esta cabalgata de Ribó, desde el Ayuntamiento y financiando a entidades pancatalanistas".