Giner (Cs) exige a Ribó y a Gómez que "traigan una solución y no problemas" sobre los remanentes municipales

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha emplazado al alcalde, Joan Ribó, y a la vicealcaldesa, Sandra Gómez, a "buscar y traer una solución para los valencianos y no a generar problemas con enfrentamientos en relación con el remanente municipal".

"Le pido a Ribó y a Gómez que nos traigan una solución a los valencianos y no un problema. Lo que están provocando es una división y un problema entre los valencianos. Si nos han pedido colaboración y consenso en la Comisión de Reconstrucción y quieren colaboración para sacarnos de esta crisis me pregunto por qué no le podemos pedir al Gobierno que se entienda para salir de esta crisis", ha manifestado Giner.

"Lo que quiere ahora mismo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no lo vamos a permitir", ha aseverado el representante de la formación naranja, que ha considerado que "el real decreto no era bueno para València ni para el resto de municipios porque no expresaba las necesidades reales de los ayuntamientos, ni estaba inspirado en dar respuesta para paliar las consecuencias del coronavirus". "Tampoco era un decreto de consenso real entre el Gobierno y los ayuntamientos", ha apostillado.

Finalmente, Giner ha indicado que "no puede ser que la única alternativa que tengan los ayuntamientos sea con plazos de devolución en quince años cuando sus ciudadanos han aportado los recursos necesarios para disponer del remanente".