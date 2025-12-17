El Global Career Summit de Berklee Valencia celebra su décimo aniversario del 13 al 16 de enero de 2026

Berklee Global Career Summit - BERKLEE

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Berklee Valencia celebrará del 13 al 16 de enero la décima edición del Berklee Global Career Summit en el Auditorio Santiago Grisolía de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

El encuentro, dirigido a creadores emergentes que se preparan para incorporarse a las industrias creativas, tiene como objetivo inspirar y aportar a los asistentes las herramientas necesarias para el desarrollo de su trayectoria profesional, según ha indicado la organización en un comunicado.

En estos diez años, el Global Career Summit se ha consolidado como "una de las citas más relevantes del campus", un espacio que reúne a estudiantes, exalumnos y profesionales de referencia en los campos de la música, el entretenimiento y la tecnología. Esta edición de aniversario amplía su programación con conferencias, mesas redondas, talleres prácticos, sesiones personalizadas y oportunidades de networking diseñadas para fomentar el intercambio de ideas y la construcción de redes profesionales.

A través de una amplia serie de charlas, paneles y talleres, así como sesiones personalizadas con los expertos asistentes, se profundizará principalmente en las áreas del negocio del entretenimiento, la música en vivo, la producción, o la composición musical y de bandas sonoras.

El cartel reunirá a más de veinte expertos cuyas trayectorias abarcan la composición para cine, la producción, la interpretación, la composición de canciones, la innovación empresarial y las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito creativo.

Entre los ponentes destacados se encuentran Patrick Doyle, compositor y doctor honoris causa por Berklee Valencia; Christian Lohr, productor y compositor; Tigris Li, artista y tecnóloga creativa; y Antonio Serrano, virtuoso de la armónica, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2025, ganador de un Latin Grammy y reconocido por su innovación del flamenco-jazz; y Jonas Weber, director ejecutivo de la plataforma global COLORSxSTUDIOS.

Toda la información sobre la conferencia y la reserva de entradas está disponible en la página web del Summit.