El Gobierno aprueba una subvención de 333.000 euros para la Acadèmia Valenciana de la Llengua

Archivo - (I-D) La ministra Diana Morant y la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, durante la apertura del curso de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), en el Monasterio de San Miguel de los Reyes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una subvención de un total de 333.170 euros para la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Se trata del segundo año consecutivo que el Gobierno destina fondos para la entidad normativa del valenciano, después de la ayuda de 198.000 euros concedida en octubre de 2025 que aumenta ahora en un 68%.

Esta ayuda es una de las 12 subvenciones aprobadas por el Consejo de Ministros dentro del real decreto por el que se regula la concesión directa de fondos a entidades relacionadas con la investigación y el conocimiento.

La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, destaca la aprobación de la subvención en un mensaje en redes sociales: "Como valenciana en el Gobierno de España, lo tengo claro: defender el valenciano no se hace solo con discursos, sino con el BOE".

"Ante el abandono de la Generalitat a la AVL, aumentamos un 68% la financiación estatal hasta 333.170 euros. Gobernar también es proteger nuestra lengua", reivindica la también líder del PSPV.

Desde este partido defienden que la subvención supone "una muestra del apoyo de este Gobierno a la defensa de la lengua valenciana frente a la asfixia económica a la que está siendo sometida nuestra Acadèmia de la Llengua por parte del gobierno de la Generalitat, con su falta de reconocimiento y apoyo a la lengua valenciana".

En esta línea, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y dirigente del PSOE, Pilar Bernabé, asegura que la subvención demuestra el apoyo del ejecutivo central a la lengua, también en un mensaje en redes: "Claro y en valenciano. Nuestra lengua se defiende protegiéndola, respetándola y prestigiándola con recursos contra el odio de los bárbaros. Así lo hace el Gobierno de España".

ENMIENDA DE VOX

La subvención de 333.170 euros para la AVL se ha aprobado un día antes de que en Les Corts Valencianes se debatan las enmiendas al proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026 que tienen que ver con la AVL. Entre ellas, Vox propone una reducción de sus cuentas que alcanzaría los 972.000 euros, después del recorte de más de 800.000 euros que se estableció en los presupuestos de 2025 con el apoyo del PP.

La semana pasada, el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, se declaró "defensor" de la AVL y abogó por que esta institución tenga "el presupuesto que merece para estudiar nuestra lengua". Además, avanzó que el PP no aceptará en Les Corts algunas de las enmiendas parciales de Vox a los presupuestos de 2026, entre las que figura una que plantea recortar su asignación en 972.000 euros.

Vox ya anticipó hace semanas un nuevo recorte a la AVL vía enmiendas y su síndic en Les Corts, José Mª Llanos, insistió en que su partido ha hecho "todo aquello que ha podido" para reducir su presupuesto.

En detalle, esta formación plantea reducir la partida de gastos de personal en 870.000 euros, la de gastos diversos en 20.000 euros, la de trabajos de otras empresas y profesionales otros 20.000 euros, la de fomento del valenciano en medios de comunicación en 50.000 euros y la de los premios Carme Miquel en 12.000 euros. Toda esta cantidad (972.000 euros) la propone destinar al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para la implantación de una herramienta de inteligencia artificial.