El Gobierno asigna 945 millones a la Comunitat Valenciana para atender los daños por la dana Adam y la dana de 2024

Restos del camping Kiko Park tras las lluvias de la dana Adam, a 26 de octubre de 2026, en Oliva - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha aprobado varios acuerdos que permiten asignar 1.145 millones de euros a atender a la Comunitat Valenciana y a Extremadura, al ser los territorios afectados por la dana Adam, la dana de octubre de 2024 y otras inclemencias meteorológicas.

En concreto, el Gobierno pone a disposición de la Comunitat Valenciana 945 millones de euros para atender los gastos extraordinarios de la Generalitat para paliar los efectos de la dana Adam y de la dana del 29 de octubre de 2024. Además, destina a Extremadura otros 200 millones para atender los daños de los temporales registrados este año.

Estos recursos proceden del Compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas de 2026 y 2027 para financiar los gastos extraordinarios ejecutados en 2026 y 2027 por la Comunitat Valenciana y Extremadura en respuesta a estas situaciones de emergencia climática, explica el Ministerio de Hacienda.

El Real Decreto-ley 33/2026, de 10 de noviembre, establece que, excepcionalmente en 2026 y 2027, el Estado podrá asignar a la Comunitat Valenciana recursos suplementarios con cargo a los mecanismos adicionales de financiación, para cubrir las necesidades de financiación correspondientes a los gastos extraordinarios ejecutados por esta comunidad autónoma en respuesta a la situación de emergencia derivada de la dana Adam.

Esta norma también contempla la prórroga para 2027 de una serie de mecanismos financieros destinados a paliar los efectos de la dana registrada en octubre de 2024, así como de otras inundaciones registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, que afectaron especialmente a Extremadura.

IMPORTES ASIGNADOS

En cuanto a los importes, este acuerdo propone asignar a la Comunitat Valenciana recursos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas de 2026, con cargo al tramo III y a través del compartimento Facilidad Financiera, por importe de 50 millones de euros, destinados a atender los gastos extraordinarios no financieros ejecutados por esta en 2026 en respuesta a la dana Adam.

Así mismo, el Gobierno asignará a la Comunitat Valenciana un montante de 895,06 millones de euros del Fondo de Financiación a CCAA de 2027, con cargo al mismo tramo y compartimento que el establecido para 2026. De esta cantidad, cien millones de euros se destinarán a financiar los gastos extraordinarios ejecutados por esta comunidad en 2027 para hacer frente a la dana Adam y otros 795,06 millones a financiar los gastos extraordinarios ejecutados en 2027 para hacer frente a los efectos de la dana acontecida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Por otro lado, la Comisión Delegada asignará a Extremadura recursos del Fondo de Financiación a CCAA de 2027, también en el tramo III y a través del compartimento Facilidad Financiera, por importe máximo de 200 millones, destinados a atender los gastos extraordinarios ejecutados por esta comunidad en 2027 en respuesta a los temporales registrados en este territorio en 2026.

Estos fondos serán librados de manera directa a favor de la Comunitat Valenciana y de Extremadura, con destino exclusivo a sufragar estos gastos extraordinarios.

Con los acuerdos aprobados este lunes, las necesidades iniciales estimadas del Fondo de Financiación a CCAA de 2026 para todo el ejercicio ascienden a 22.829,01 millones de euros.

En cuanto al Fondo de Financiación de 2027, las cantidades asignadas en esta reunión para situaciones de emergencia ascienden a 1.095,06 millones de euros.

De esta forma, las necesidades iniciales estimadas de este fondo para el primer semestre, sumado a estos recursos destinados a emergencias, ascienden a 12.635,72 millones.

FINANCIACIÓN A AYUNTAMIENTOS AFECTADOS POR ADAM

También se aprueba la financiación a las entidades locales de las necesidades por los gastos derivados de la dana Adam, acontecida en la Comunitat Valenciana el mes pasado. En este caso se establece una financiación inicial máxima de 200 millones de euros.

Los importes que se asignen al Fondo de Ordenación podrán financiar gastos corrientes y de capital que se deriven de las actuaciones que realicen las entidades locales, mientras los que se asignen al Fondo de Impulso Económico podrán financiar proyectos de inversión necesarios para paliar los efectos de la catástrofe.

Por otro lado, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha establecido la asignación para 2027 de los importes correspondientes a los compartimentos Fondo de Ordenación y Fondo de Impulso Económico. También se han fijado las condiciones financieras para la concertación de las operaciones de crédito con cargo a este fondo para poder cubrir económicamente en 2027 las actuaciones que han tenido las entidades locales para paliar los efectos causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre el 17 y 19 de octubre de 2026 como consecuencia de la dana Adam. Todo ello totaliza un importe de 318,35 millones de euros.

En concreto, el importe total de las necesidades financieras ordinarias que se atenderían en 2027 se eleva a 118,35 millones, de los que 70,77 millones van con cargo al Fondo de Ordenación y 47,58 millones con cargo al Fondo de Impulso Económico.

De los 70,77 millones que se dirigen al compartimento Fondo de Ordenación, corresponden 20,29 millones a ayuntamientos que se encuentran en riesgo financiero y 50,48 millones a ayuntamientos que no se han podido refinanciar en condiciones de prudencia financiera.

Las necesidades financieras que se atienden y se cubren con cargo al Fondo de Ordenación son vencimientos de 2027 por préstamos a largo plazo y vencimientos de las deudas con el Fondo de Financiación del Pago a Proveedores. También se cubre con este fondo la financiación de las anualidades de reintegros de las liquidaciones negativas de la participación en tributos del Estado o la ejecución de sentencias judiciales firmes.

En cuanto a los 47,58 millones asignados en 2027 al compartimento Fondo de Impulso Económico, corresponden 6,72 millones a vencimientos de préstamos a largo plazo con entidades de crédito que financiaron inversiones financieramente sostenibles y 40,86 millones a la ejecución de sentencias judiciales firmes.