El Gobierno autoriza una inversión de 83,78 millones para la conservación de carreteras en la Comunitat Valenciana

Instalación de una bionda - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar una inversión de 83,78 millones de euros (IVA no incluido) en diferentes contratos para la conservación y explotación de Red de Carreteras del Estado (RCE) en varios tramos de carreteras de la Comunitat Valenciana en las provincias de Alicante y Castellón.

En concreto, en la provincia de Alicante, se han autorizado dos lotes para un total de 170,2 kilómetros de carreteras, de los cuales 160,8 km corresponden a autovías, ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

Así, se ha autorizado un lote, por 35,8 millones de euros, que tiene por objeto la conservación del sector 1 de carreteras en esta provincia, incluyendo la A-31 entre los km 235 y 240, la A-7 entre los km 526 y 553, la A-70 entre los km 5 y 35, la A-77 entre los km 3 y 7, la A-77A entre los km 0 y 3, y la N-330 entre los km 406 y 408; así como distintos enlaces y vías de servicio. Además, se procederá a la iluminación de los ramales del enlace de la A-31, acceso al Puerto de Alicante, con la glorieta de México, entre los km 238,5 y 239. También se ejecutará una reordenación del enlace de la A-7 con la AP-7 y la CV-875 (Crevillent/estación), en la autovía A-7, en el kilómetro 526,5.

Además, se ha dado luz verde a otro lote, con una inversión de 31,7 millones de euros, para la conservación del sector 2 de carreteras en esta provincia, incluyendo la N-344 entre los km 118 y 126, la A-33 entre los km 78 y 89, y la A-31 entre los km 165 y 235; así como los ramales de enlace de la autovía A-33 con la A-31. Se ejecutarán también carriles de cambio de velocidad en vía colectora-distribuidora margen derecha, entre los km 224 y 226, y carril de trenzado margen izquierda, del km 233,9 al 234,7 de la autovía A-31.

Por su parte, en Castellón se ha autorizado un lote, por 16,2 millones de euros, que tiene como objeto la conservación de 164,8 km del sector 2 de carreteras en esta provincia, incluyendo la N-340 entre los km 1.000 y 1.058, la N-232 entre los km 1 y 77, la N-232A en varios tramos entre los km 30 y 84, y la N-238 entre los km 1 y 9.

La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. En ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Los trabajos previstos se enmarcan en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE CONSERVACIÓN

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como la gestión de la vialidad, incidencias y vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Se incorporan medidas de eficiencia energética y la reducción de emisiones, tales como, el autoconsumo, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, y la presentación de un plan de descarbonización por parte del adjudicatario, en los seis primeros meses de contrato, con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono de toda la actividad objeto del contrato durante el plazo de duración del mismo.