Gobierno y Ayuntamiento de València chocan por el nombramiento del director gerente de la sociedad Parque Central

Imagen de las obras del canal de acceso ferroviario que se construye en València dentro del desarrollo del proyecto Parque Central. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Gobierno y Ayuntamiento de València discrepan sobre quién debe ser el nuevo director gerente de la Sociedad Valencia Parque Central, ya que mientras el Ejecutivo aboga por nombrar al coordinador técnico de la Oficina del Corredor Mediterráneo, Vicente Palomo, el consistorio opta por el arquitecto Julio Gómez-Perretta.

Sobre este último, la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá (PP), ha defendido que tiene un perfil "técnico" y "no político", pero la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé (PSPV), ha replicado que no se trata de "una persona de consenso" y que, de hecho, "ha insultado al presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- y a los partidos a la izquierda".

Catalá ha planteado que tras la próxima jubilación del actual director gerente, Salvador Martínez, este puesto lo debe ocupar un perfil "profesional" y "técnico" y de "ningún signo político" ni nadie que haya formado "parte de una administración u otra". Así, ha propuesto que ese cargo lo ocupe Gómez-Perretta, hijo de uno de los artífices del Plan Sur de Valencia. Catalá ha considerado que el de director gerente es "un cargo clave" en esta sociedad una figura "muy importante" para la entidad y "para cómo evolucione".

La primera edil, que ha hecho estas declaraciones durante su visita a las obras de Pérez Galdós, ha comentado que le gustaría, en el marco de sus "conversaciones frecuentes con el secretario de Estado" de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, como presidente de la sociedad "poder acordar con normalidad y tranquilidad" el nombre del próximo director-gerente.

La responsable municipal ha apuntado que el candidato del Gobierno "ha trabajado para la administración del Botànic" y ha mostrado su voluntad de "intentar despolitizar este tipo de nombramientos". "Nosotros hemos planteado un nombre no político, una persona que no ha tenido ni cargo político ni ha estado en ninguna administración y una persona profesional", ha dicho en alusión a Gómez-Perretta.

Respecto al nombre dado por el Gobierno, Catalá ha apuntado que también "será un profesional", pero cree que "sería muy oportuno ampliar la perspectiva y poner a alguien que nadie pueda pensar que ha formado parte de una administración u otra". No obstante, se ha mostrado "dispuestísima a valorar las opciones" que se den.

La alcaldesa ha hablado del futuro director-gerente de Parque Central preguntada por la próxima reunión de esta entidad, en la que se prevé volver a plantear el nombramiento Bernabé como vocal después del desacuerdo expresado al respecto por el Ayuntamiento y la Generalitat. Ha dicho que "lo importante de ese consejo" es el nombramiento del sucesor de Martínez.

"A mí me gustaría avanzar" en eso, "si podemos acordar el nombre del director gerente pues oiga, el Estado con su vocal como si nombra a "Miss Asturias" o a "un portero de discoteca o a quien ellos quieran", ha apostillado. "Me parecerá todo bien", ha agregado.

Sin embargo, ha destacado que en la sociedad ya están representadas las administraciones central, autonómica y local con cargos políticos y ha remarcado que lo "habitual" es que "el resto de vocales" sea "técnicos". Así y en alusión a Bernabé, ha considerado una "anomalía" que el Gobierno quiera "nombrar como representante de Adif y sustituyendo a un técnico a un cargo político del Estado".

BERNABÉ: "NO ES UNA PERSONA DE CONSENSO"

Por su parte, Pilar Bernabé ha opinado que Gómez-Perretta no es "una persona de consenso ni nada imparcial", porque si se busca su nombre en internet "lo primero que sale es un artículo de opinión que pone 'Sánchez y la izquierda miserable'".

La delegada, en declaraciones a los medios tras visitar las obras del canal de acceso en València, ha señalado que este arquitecto "ha insultado al presidente del Gobierno y a los partidos a la izquierda" y ha dicho que es la persona "que el PP ha llevado a todas las comisiones" sobre la dana. Por ello, ha retado a Catalá a que "defienda ella la ecuanimidad de este señor".

EL GOBIERNO PROPONE A VICENTE PALOMO

Bernabé ha destacado que el Ejecutivo central ya propuso a Catalá "el nombre de una persona profesional, del equipo además del Corredor Mediterráneo" --el del ingeniero de caminos Vicente Palomo, según han confirmado fuentes del Gobierno a Europa Press--. La delegada ha asegurado que este "puede probar los éxitos del esfuerzo y el trabajo que desde el Comisionado del Corredor Mediterráneo se viene desarrollando a lo largo y ancho de la Comunitat, una persona obviamente experta, profesional de la materia".

Para Pilar Bernabé, "lo más leal entre las instituciones" era proponer "un perfil absolutamente profesional, ligado además a las infraestructuras ferroviarias que están en marcha". Palomo es desde 2018 coordinador técnico de la Oficina del Corredor Mediterráneo, donde ejerce una labor de coordinación técnica con Adif, autoridades portuarias y otros entes gestores.

Este ingeniero también ha sido asesor con el Botànic en la Secretaría Autonómica de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, desde 2015 a 2018. Igualmente, ha ejercido de jefe de obra en el sector privado y es profesor asociado en la Universitat Politècnica de València. Asimismo, ha recibido premios como el del Observatorio Valenciano del Cambio Climático del Ayuntamiento de València en 2013 --durante el mandato del PP--, por un estudio de movilidad, y fue finalista de los premios Estudia Valencia 2012, de la fundación Inndea de este consistorio.

"Lamento muchísimo que Catalá haya utilizado a un profesional que nada tiene que ver con el ámbito político, que haya paseado su nombre de una manera torticera, para acabar anunciando a un señor que todo el mundo sabe que ha hecho una turné durante las comisiones de la dana", ha comentado la representante del Gobierno.

Bernabé ha subrayado que la voluntad del Gobierno es incorporar a la Valencia Parque Central "una mirada de futuro, de un profesional con una mirada propia de los tiempos en los que vivimos". Así, ha pedido no "mirar a los tiempos del pasado, a las obras que representan el pasado y a las añoranzas de Catalá con los tiempos de su añorado franquismo". "No hay voluntad ninguna de sacar adelante proyectos con mirada de futuro", le ha reprochado a la alcaldesa.

Asimismo, la delegada ha puesto en valor el "grandísimo trabajo" del hasta ahora director gerente y ha agradecido el "esfuerzo y trabajo" de este "gran profesional".

"VETO" A QUE BERNABÉ SEA CONSEJERA

En cualquier caso, Pilar Bernabé ha señalado que el nuevo nombramiento debe tratarse en el seno de la Sociedad Parque Central, de la que ella no forma parte, ha recordado.

Respecto al próxima reunión de la entidad y si confía en que podrá ser nombrada consejera en esta, Bernabé ha subrayado que "los vetos los tiene que explicar cada uno" y que "el Gobierno de España no veta a nadie".

"Cada administración ha puesto a las personas que ha considerado. Ella (Catalá) está en nombre del Ayuntamiento. Nadie lo pone en cuestión. El Gobierno de España considera a quién pone y nadie debería ponerlo en cuestión. Por lo tanto, quien haya vetado que dé las explicaciones oportunas", ha zanjado.