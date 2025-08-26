El gobierno de Barcala insiste en que sigue ultimando la implantación de las ZAS en Alicante

ALICANTE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha insistido en la idea de que el Ayuntamiento sigue ultimando la implantación de las zonas acústicamente saturadas (ZAS) en el Casco Antiguo y el Centro Tradicional.

Así lo ha trasladado este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, donde ha reconocido que le gustaría que "al menos" la primera pudiera quedar "cerrada" la próxima semana, algo que no significa que el órgano ejecutivo municipal la vaya a aprobar ya. Respecto a la segunda, ha previsto como plazo el mes de septiembre. "Lo antes posible", ha aseverado.

De otro lado, preguntado por si se han resuelto ya las alegaciones presentadas sobre las ZAS, ha manifestado que para las del Casco Antiguo "hay una propuesta técnica" y que se está viendo que todo esté "correcto". Asimismo, ha indicado que las del Centro Tradicional "están prácticamente también finalizadas en cuanto a la cuestión técnica".