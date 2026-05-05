El gobierno de Barcala reitera su rechazo a una tasa turística en Alicante: "No tenemos nada más que decir"

Archivo - Imagen de archivo de turistas en el centro de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de gobierno y concejala de Fiestas en el Ayuntamiento de Alicante, la 'popular' Cristina Cutanda, ha insistido en que el consistorio que dirige el alcalde Luis Barcala rechaza la implantación de la tasa turística en la ciudad. "No tenemos nada más que decir", ha aseverado.

Así lo ha afirmado este martes en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno, en la que ha dicho que "todo el mundo" tiene derecho a opinar y que esta postura se trasladó también en el último pleno ordinario, celebrado el jueves de la semana pasada.

"No tenemos nada más que decir que lo que ya dijo la concejala de Turismo en el pleno", ha aseverado al respecto de las manifestaciones de la edil Ana Poquet en esa sesión ordinaria. Posteriormente, Cutanda ha incidido en que la provincia de Alicante es la "peor financiada", ya que, según ha subrayado, el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez no ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

A juicio de Cutanda, el Ejecutivo central "no está respondiendo a las necesidades" de la provincia alicantina. Asimismo, cree que "habría que preocuparse" sobre "por qué" este territorio "no" cuenta con "esa financiación justa antes que hablar de una tasa turística para la ciudad de Alicante".